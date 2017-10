FETÖ ihanet çetesini Balkanlardan söküp atacağız

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Sırbistan’daki temasları kapsamında dün Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’le Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı (Yeni Pazar) ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic’in katılımıyla Sancak bölgesi belediye başkanlarıyla görüştü, daha sonra anlaşmaların imza törenine katıldı. Novi Pazar Belediyesi önünde soydaşlara hitap eden Erdoğan, şöyle konuştu:



BİZİ SIRBİSTAN BİRLEŞTİRMELİDİR

"Burada, Sancak'ta, Novi Pazar'da yaşadığımız şu birliktelik ülkeler ve halklar olarak barış, huzur ve refah içindeki bir geleceğe ne kadar hasret olduğumuzu gösteriyor. İnanıyorum ki bizi etnik milliyetçilikler ayırmamalı, tam aksine bizi Sırbistan birleştirmelidir. Aramızdaki güçlü gönül bağının ikili ilişkilerimiz üzerindeki olumlu etkilerini hep birlikte görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu bağları daha da güçlendireceğiz.



Buradaki kardeşlerimizin gönlündeki özel yerimizin öyle sadece sözde olmadığını 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Sayın Vucic’in de işin başını çektiği o geceyi unutmam mümkün değil.



15 TEMMUZ GECESİ BİZE DESTEK VERDİ

Türkiye'ye destek olan Sancak halkı hakiki kardeşimiz olduğunu dünyaya gösterdi. Sancak halkının, Türk halkıyla terörle mücadele konusunda dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğine inanıyorum. FETÖ denilen bu ihanet çetesini ülkemizden olduğu gibi Balkanlar’dan da söküp atacağız. Bu hususta Sayın Vucic’e de özellikle güvenimiz, itimadımız tam. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Sayın Vucic olmuştur. Bu duruşuyla gerçek dostumuz olduğunu gösteren Sayın Vucic’e huzurlarınızda şahsım, milletim adına bir kere daha teşekkür ediyorum. Batı Trakya’da, Rodoplarda, Belgrad’da, Sancak’ta, Balkanlar’ın neresinde olursa olsun bu coğrafyanın tüm halkları bizim kardeşimizdir.”





CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın Sırbistan ziyaretine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Orgeneral Akar, kendilerine sevki gösterisinde bulunan Novi Pazarlılarla fotoğraf çektirdi.



5 BİN TON ET İÇİN İMZA

“İşadamlarımızı Sırbistan’da ve elbette bu bölgeye yatırım yapmaları konusunda teşvik ediyoruz. Halkbank’ın ülke genelinde ve burada açtığı şubeler, bu doğrultuda atılmış çok önemli bir adım olmuştur. Dün (önceki gün) 5 bin ton buradan et ithalatıyla ilgili imzalar atıldı. Sırbistan’da açtığımız kotanın tabii ki bir bölümünün Peşter Yaylası’nda yetiştirilen hayvanlar için kullanılması arzumuzdur. Bölgemizin, Sırbistan ve komşu ülkelerle ticari entegrasyonunda büyük öneme sahip olduğunu bildiğimiz karayolu ve havayolu projelerinin süratle hayata geçirilmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz.”



GEÇMİŞTE YAŞANAN ACILAR SON BULSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan coğrafyasındaki Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut ve diğer kesimleri asırlarca birlikte yaşanılan ve gelecekte de her alanda işbirliği içinde olacakları dostları olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Geçmişte yaşanan acılar artık son bulsun istiyoruz. Bu acıları artık yaşamayalım istiyoruz. Biz nerede olursa olsun hiçbir topluma yapılan haksızlığı mazur karşılamadık, tasvip etmedik, böyle bir yanlışa da destek vermedik. Balkanlar’da dışarıdaki güçlerin kışkırtmasıyla ortaya çıkan her kaosun, çatışmanın bedelini sadece ve sadece buradaki insanlar ödüyor. Gün geliyor herkes çekip gidiyor ama yürekleri yangın yerine dönmüş insanlar burada yine yan yana yaşamaya devam ediyor. Onun için diyoruz ki, Balkan halkları olarak sizler kendi aranızda bir olursanız, beraber olursanız, kardeş olursanız o kadar güçlü, güvende, o kadar müreffeh olursunuz.”



'YAŞASIN SIRP-TÜRK DOSTLUĞU YAŞASIN SIRBİSTAN'

SIRBİSTAN Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte ziyaret ettikleri Novi Pazar’da (Yeni Pazar) toplanan kalabalığa şunları söyledi: "Bizim işimiz, elimizden gelenin en iyisini yapmak ve Sırbistan'ın, başkent Belgrad kadar zengin olmayan diğer bölgelerini de kalkındırmak. Burada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterilen ilginin yarısının dahi bana gösterilmeyeceğini biliyorum. Ancak karşınıza çıkarak, hangi milletten ve dinden olursa olsun tüm Sırbistan vatandaşlarının çıkarları için elimden gelenin en iyisini yaptığımı ve yapmaya devam edeceğimi söyleyecek cesaret ve iyi niyete sahibim. Sizleri düşündüğü ve sizlere yardım etmek istediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Yaşasın Sırp-Türk dostluğu, yaşasın Sırbistan."