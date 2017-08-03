FETÖ ifadesine ‘gizliliği ihlal’ tutuklaması

Gaziantep 2. Sulh Ceza Mahkemesi, “ifadeyi araştırma cihetine gitmeksizin aynen yayınladıkları” gerekçesiyle bu hükmü verdi. Murat Güreş’in avukatı Önder Alkurt, bu suçtan en çok üç yıl ceza verilebileceğini ve cezanın denetimli serbestlik kapsamında kaldığını belirterek, “Böyle bir suçtan tutuklanmaya sevk edilmeleri bile hukuka aykırıdır. Bir gün bile cezaevinde yatmayacak kişiyi tutuklamaya sevk etmek vicdanları yaralayacaktır” dedi. Gazeteci Furkan Gökşen, ifadesinde, Ahmet Selim Ener’in ifadesini Y.E.A.’dan alıp haberleştirdiğini, aynı haberin daha önce Doğuş gazetesinde ve www.gaziantephaberler.com adlı internet sitesinde çıktığını söyledi. Murat Güreş de tutanağı arkadaşı M.Ö.’den aldığını belirterek “Gizlilik kararı olduğunu bilmediğim için haber yapmamın suç olduğunu bilmiyordum” dedi. Aynı soruşturmada gözaltına alınan gazeteciler Metin Aybey ve Kadir Akkurt serbest bırakılmıştı.