FETÖ davası tanığından 'tehdit' ediliyorum şikâyeti

Mersin’de görülen kritik FETÖ davalarında tanık olarak dinlenen makam şoförü Ramazan Murat Işık’ın (33) ifadeleri dikkat çekti. Işık’ın tanık olarak dinlediği davalardan birinde çok sayıda avukat tutuklu olarak yargılanırken, yasa dışı telefon dinleme davasında ise aralarında polis, siyasetçi, avukat ve gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişi bulunuyor.

ŞOFÖR TEK TEK ANLATTI

Darbe girişimi sonrası FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Kaptan Kartal’ın makam şoförü Işık, verdiği ifadelerde çok sayıda kişinin karıştığı kumpas davaları ile ilgili bilgi vermişti. Işık, dönemin Mersin İstihbarat Müdürleri Ali Çengelci, Ali İhsan Kaya ve büro amiri İlyas Avcı ile, Kartal Kaptan ve Av. İsmail Çatal’ın bu kumpas davalarında önemli rol aldıklarını öne sürmüştü.

'İFADENİ DEĞİŞTİR' BASKISI

Işık, Mersin 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanık olarak verdiği ifade sonrası tehdit edildiği gerekçesi ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Geçen 13 Haziran’da savcıya ifade veren Işık, aleyhinde ifade verdiği tutuklu avukat İsmail Çatal’ın iki avukatının kendisine önce rüşvet teklif ettiğini öne sürdü.

ARAMA KAYITLARI ÇIKARILSIN

Işık, Çatal’ın savunma avukatları Kemal A. ve Sertaç H.’nin kendisini telefonla aradığını anlattı. Işık, iki ismin kendisinden, mahkemede verdiği ifadeden dönmesini istediklerini anlattı. Işık’ın ifadesine göre iki avukat önce Işık’a 200 bin TL rüşvet teklif etti. Işık’ın iddiasına göre, bu teklifi kabul etmeyince bu kez da iki ismin kendisini “Başına iş alırsın” diyerek tehdit etti. Işık, arandığı telefon numarasını da savcıya vererek HTS (telefon kayıtlarından yer tespiti) kayıtlarının çıkarılmasını istedi.

Konu ile ilgili ulaştığımız Av. Sertaç H., kendisi hakkındaki iddiaların doğru olmadığını aktardı. Av. H., Işık'ı sadece duruşmada tanık olarak dinlendiği süreçte gördüğünü, daha sonra kendisi ile hiçbir temasının olmadığını söyledi. Av. H. gerekirse HTS kayıtları da çıkarılır durum daha net ortaya konulmuş olur dedi.

AVUKATLAR TUTUKLU YARGILANIYOR

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada çoğu avukat 18 sanık bulunuyor. Erdoğan Günal, Fatma Kaloğlu, Av. İsmail Çatal gibi isimler tutuklu yargılanırken Av. Önder Kurt’ ve Hacer Ayırtman ise bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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