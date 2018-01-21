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    Harekat sona erene kadar Fetih Suresi okunacak

    AA
    21.01.2018 - 13:16 | Son Güncelleme:

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 90 bin camide yatsı ile sabah namazı öncesi ve sonrası Fetih Suresi okunmasına, Afrin'deki "Zeytin Dalı Harekatı" sona erene kadar devam edileceğini bildirdi

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin'deki "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için 90 bin camide yatsı ile sabah namazı öncesi ve sonrasında Fetih Suresi okunmasına harekat sona erene kadar devam edileceğini bildirdi.

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla tüm müftülükler ile Diyanet personeline bir mesaj gönderdi. Erbaş, mesajında Türk askerinin başarısı için tüm camilerde yatsı ve sabah namazı öncesi ve sonrası Fetih duası okunmasına Zeytin Dalı Harekatı sona erene kadar devam edileceğini kaydetti.

    Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından dün ülke genelindeki din görevlilerine bir mesaj göndererek tüm camilerde yatsı ve sabah namazlarında Fetih Suresi'nin okunması ve dualar edilmesi talimatını vermiş, kendisi de bu sabah Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı öncesinde Fetih Suresi'ni okumuştu.

    Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Sivas'ta sabah namazı sonrası Ulu Cami başta olmak üzere tüm camilerde Fetih Suresi okundu, dualar edildi. Hafik ilçesindeki camilerde de Fetih Suresi okundu, dualar edildi. Programa ilçede vatani görevini yapan askerler, polisler ve vatandaşlar da katıldı. 

    Harekat sona erene kadar Fetih Suresi okunacak

    Etiketler: son dakika
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