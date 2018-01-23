Fethiye âşığı Alman’ın ölümünün ardından dram çıktı

GEÇEN 18 Ocak’ta Fethiye’nin Çalış Mevkisi’ndeki bir balık restoranında yangın çıktı. Sigaradan çıktığı sanılan yangında, restoranın depo olarak kullanılan bölümünde kalan ve Fethiye’de 25 yıldır yerleşik olarak yaşayan Almanya vatandaşı Erich Johannes Franz, yoğun dumandan boğularak öldü. Franz’ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, yakınlarına ulaşılması için Alman Konsosolosluğu’na bilgi verildi.

ALMANYA’DAKİ EVİNİ SATTI

Fethiye aşığı olan Franz’ın ölümünün ardından bir dram çıktı. Yıllardır onu tanıyan dostlarının anlattığına göre, Almanya’da makine mühendisliği eğitimi alan Erich Johannes Franz, 1993 yılında Fethiye’ye geldi. Burayı çok beğenen Franz, bundan sonraki yaşamını Fethiye’de geçirmeye karar verdi. Franz, kısa bir süre sonra da bir Türkle evlendi. Almanya’daki evini kardeşine satan Franz, eline geçen parayla Fethiye’de mini golf kulubü kurdu. Ancak, epilepsi hastası olan eşi, 1998 yılında denizde nöbet geçirip boğularak öldü.

ÜVEY OĞLU MİRASI ALDI

Eşinin kendisinden önce bir İtalyanla evli olduğunu, bu evlilikten bir oğlu olduğunu bilmeyen Franz’ın yaşamı, bir anda altüst oldu. Ortaya çıkan üvey evlat, yasaların verdiği hakla annesinin adına kayıtlı mal varlığının yüzde 75’ini aldı. Tüm mal varlığı eşinin üzerinde olan Franz büyük mağduriyetle karşı karşıya kaldı.

Çevresinde, güzel Türkçesi ve her zaman giydiği sabahlıkla tanınan Franz, bu dönemde elindeki tüm birikimini de tüketti. Evsiz barksız kalan Franz, çareyi Çalış Mevkii’ndeki bir balık restoranındaki dostlarnın yanına sığınmakta buldu. Restoranın deposunda yaşamaya başlayan Franz’ın yakasını şanssızlıklar burada da bırakmadı. Düşüp kalçasını kıran Franz, çevredeki esnafın yardımıyla ameliyat oldu. Uzunca bir süre bastonla yürüyebilen Franz, katarakt ameliyatını da yine çevre esnafın desteğiyle yaptırabildi.

SEVENLERİ İÇİN ANI DEFTERİ

Son zamanlarda, gündelik yaşamını çöplerden topladığı şişeleri satarak elde ettiği gelirle sağlamaya çalışan Franz’ın kaldığı restoranın deposunda çıkan yangında yaşamını yitirmesi, esnaf arkadaşları ve sevenlerini üzdü. Restorandaki Franz’ın her zaman oturduğu masaya, kendisinden geride kalan çakmağı, sigarası bir de fotoğrafı konuldu. Dostları masayı bir tepsi lokum ve ince bir anı defteriyle tamamladı. Şimdi, Franz’ı tanıyanlar anı defterine hakkındaki düşüncelerini yazıyor.





O ÇOK İYİ BİR DOSTTU

Zor günlerinde Franz’a restoranını açan Metin Yıldırım ise Alman dostunun arkasından şunları söyledi: “O çok iyi bir dosttu. Candan bir insandı. Hayatta çok şey görmüştü. Alman olmasına rağmen akıcı bir Türkçesi vardı. Türkçeyi kıvrak kullanarak, güzel espriler yapardı. Bir vasiyeti yoktu. Ama öldüğünde burada gömülmek istediğini söylerdi. Ağabeyi buna ne der, Konsolosluk ne yapar bilmiyoruz.”

Diğer esnaf dostları da Franz’la 5-10 dakikalık bir sohbetin kendilerine çok iyi geldiğini belirtip, “Sabahları kendisine çorba verirdik. Beraber çay içerdik. Çok kıymeti bir dostumuzu kaybettik. Allah, rahmet eylesin” dedi.