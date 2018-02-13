Festus Okey’de üç buçuk yıl sonra takipsizlik çıktı

Avukat Alp Tekin Ocak tarafından 31 Temmuz 2014’te savcılığa sunulan dilekçede, Festus Okey’i öldürme fiiline ilişkin zabıta imza koyan polislerle sorumlu amirlerin ortaya çıkarılması istendi. Okey’in, atış mesafesini ortaya koyacak kanlı gömleğinin hastanede kaybedilmesi ve Okey’i uyuşturucu kaçakçısı gibi göstermek üzere düzmece soruşturma yürütülmesi iddiası kapsamında sorumluların soruşturulması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı 14 Aralık 2017’de tamamladı.



Kararda, polis Cengiz Yıldız’ın ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan ceza aldığı hatırlatılarak, diğer iddiaların ilgili mahkemede değerlendirilmesi gerektiği savunuldu. Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde görevli polisler hakkında 2007 yılında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi. Avukatın karara yaptığı itiraz, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce reddedildi.



Okey, 20 Ağustos 2007’de Beyoğlu Polis Merkezi’nde polis Yıldız’ın silahından çıkan kurşunla ölmüştü. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldız’ı dört yıl iki ay hapse mahkum etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı usulden bozdu. Daire, Okey’in kardeşi Tochukwu Gameliah Ogu’nun maktülle biyolojik bağı araştırılarak müdahillik talebinin kabulü konusunda bir karar verilmesi için dosyayı mahkemeye iade etti. Fakat mahkeme, kararında direnince dava, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitti. Bu yargılamada halen kurulun kararı bekleniyor.