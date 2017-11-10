Ara
MENÜ
Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Festivalin bu dört oyunu kaçmaz

    Festivalin bu dört oyunu kaçmaz

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 12:08 | Son Güncelleme:

    İstanbul Tiyatro Festivali için takvimler, saatler, programlar ayarlandı mı? İşte tiyatroseverleri iddialı yapımlarla buluşturan festivalden ikisi yerli ikisi yabancı dört öneri...

    Festivalin bu dört oyunu kaçmazBu kez muhafazakârlık meselesini ele alıyor

    When in Rome
    Belçika’da yaşayan ve üreten ama İstanbul’da da sık sık oyun hazırlayan yönetmen Mesut Arslan’ın insanı her an ters köşeye yatırmaya hazır bir yönetmenlik gözü var. Bu kez, Galata Perform’un ‘Yeni Metin Yeni Tiyatro’ festivalinden doğan bir metnin, Öznur Yalgın’ın yazdığı ‘When in Rome’ aracılığıyla şaşırtacak seyirciyi. Aslında ‘şaşırtmak’ doğru tanım mı tartışılır zira Arslan’ın reji bakışına alışık olan seyirci, sahnede karşılaşacağı her türlü ‘tuhaf’ sahne diline hazır olacaktır. Bu kez özetle ‘muhafazakârlık’ diyebileceğimiz bir meseleyi ele alan bir metinle ‘oynuyor’ Arslan. Ersin Umut Güler, Pervin Bağdat, Sermet Yeşil ve Yeşim Özsoy’dan mürekkep sahne üstü kadro, şu neredeyse her an yaşadığımız “Başkasının hayatına burnunu sokma” üzerine eğlenceli, biraz da kışkırtıcı bir oyun sergileyecek.
    21, 22, 23 Kasım’da, saat 20.30’da DasDas’ta.

    Festivalin bu dört oyunu kaçmaz

    İki güçlü oyuncunun tutku dolu buluşması

    Bir Daha
    Onun için, Antik Yunan tragedyalarının ‘yaşayan efsanesi’ demek hiç de abartılı olmayacaktır. İstanbul seyircisiyle daha önce de festival kapsamında buluşmuş olan Yunan yönetmen Theodoros Terzopoulos bu defa ‘Bir Daha’ isimli oyunuyla aramızda. Ellerinde iki dev usturayla Attis Tiyatrosu’nun iki güçlü oyuncusunu; Sophia Hill ve Antonis Myriagkos’u tutku dolu bir buluşmada izleyeceğiz. Antik Yunan’ı çağdaş yorumlarıyla günümüze taşıyan usta yönetmenin yarın 15.30’da TÜYAP Kitap Fuarı’nda, pazartesi 16.30’daysa Moda Sahnesi’nde düzenlenecek söyleşilerde seyircilerle sohbette olacağını da not edelim.
    14 ve 15 Kasım’da saat 20.30’da Moda Sahnesi’nde.

    Hem gerçekçi hem gerçeküstü

    Seni Seviyorum Türkiye
    Beş benzemez İstanbullu, şehrin göbeğindeki bir çamaşırhanede buluşuyor; buradan ironik bir ‘memleket halleri’ öyküsü çıkıyor. Metinde son dönemin ilgi çekici oyunlarına imza atan, ‘kafası başka türlü çalışan’ isimlerden Ceren Ercan’ın imzası var. Yapımlarıyla son iki senedir ‘yükselişte’ olan bir kurumun, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın festivalde prömiyer yapacak oyununu Yelda Baskın yönetiyor. “Bu ülkeyi sevme çabası” üzerine bir oyun bu. Yakın dönemin puslu politik iklimi her birimize nasıl sirayet ediyor, bizi neye dönüştürüyor? “Ben de Türkiye’yim” demek için illa belli bir kalıbın özelliklerine uymak mı gerekiyor? Bunlar üzerine düşünmek için bize kanal açacak, çok gerçekçi ama yer yer de gerçeküstü bir oyun bekliyoruz ekipten…
    16, 17, 25 ve 26 Kasım’da Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu Sahnesi’nde.

    Festivalin bu dört oyunu kaçmaz

    2000 yıldan uzun sürecek tek bir gece

    Yalnız
    Lübnan’da başlayıp Fransa ve Kanada’da devam eden hayatını çokkimlikli ve çokyönlü bir sanat üreticisi olarak sürdüren; savaş travmaları, kişinin kendini arayışı ve göç üzerine çarpıcı işlere imza atan bir yaratıcı sahne insanı: Wajdi Mouawad. Bu solo performans farklı yalnızlık durumları ve anadil üzerine düşünen, resim ve tiyatro sanatları arasındaki sınırları bulanıklaştıran bir iş. La Colline-Théâtre National’ın ‘Yalnız’ında “2000 yıldan uzun sürecek tek bir geceye” konuk olacağız.
    24 Kasım’da saat 20.30’da, 25 Kasım’da saat 15.00 ve 20.30’da Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde.

    Etiketler:
    ﻿

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri