Festivalin bu dört oyunu kaçmaz

Bu kez muhafazakârlık meselesini ele alıyor

When in Rome

Belçika’da yaşayan ve üreten ama İstanbul’da da sık sık oyun hazırlayan yönetmen Mesut Arslan’ın insanı her an ters köşeye yatırmaya hazır bir yönetmenlik gözü var. Bu kez, Galata Perform’un ‘Yeni Metin Yeni Tiyatro’ festivalinden doğan bir metnin, Öznur Yalgın’ın yazdığı ‘When in Rome’ aracılığıyla şaşırtacak seyirciyi. Aslında ‘şaşırtmak’ doğru tanım mı tartışılır zira Arslan’ın reji bakışına alışık olan seyirci, sahnede karşılaşacağı her türlü ‘tuhaf’ sahne diline hazır olacaktır. Bu kez özetle ‘muhafazakârlık’ diyebileceğimiz bir meseleyi ele alan bir metinle ‘oynuyor’ Arslan. Ersin Umut Güler, Pervin Bağdat, Sermet Yeşil ve Yeşim Özsoy’dan mürekkep sahne üstü kadro, şu neredeyse her an yaşadığımız “Başkasının hayatına burnunu sokma” üzerine eğlenceli, biraz da kışkırtıcı bir oyun sergileyecek.

21, 22, 23 Kasım’da, saat 20.30’da DasDas’ta.





İki güçlü oyuncunun tutku dolu buluşması

Bir Daha

Onun için, Antik Yunan tragedyalarının ‘yaşayan efsanesi’ demek hiç de abartılı olmayacaktır. İstanbul seyircisiyle daha önce de festival kapsamında buluşmuş olan Yunan yönetmen Theodoros Terzopoulos bu defa ‘Bir Daha’ isimli oyunuyla aramızda. Ellerinde iki dev usturayla Attis Tiyatrosu’nun iki güçlü oyuncusunu; Sophia Hill ve Antonis Myriagkos’u tutku dolu bir buluşmada izleyeceğiz. Antik Yunan’ı çağdaş yorumlarıyla günümüze taşıyan usta yönetmenin yarın 15.30’da TÜYAP Kitap Fuarı’nda, pazartesi 16.30’daysa Moda Sahnesi’nde düzenlenecek söyleşilerde seyircilerle sohbette olacağını da not edelim.

14 ve 15 Kasım’da saat 20.30’da Moda Sahnesi’nde.

Hem gerçekçi hem gerçeküstü

Seni Seviyorum Türkiye

Beş benzemez İstanbullu, şehrin göbeğindeki bir çamaşırhanede buluşuyor; buradan ironik bir ‘memleket halleri’ öyküsü çıkıyor. Metinde son dönemin ilgi çekici oyunlarına imza atan, ‘kafası başka türlü çalışan’ isimlerden Ceren Ercan’ın imzası var. Yapımlarıyla son iki senedir ‘yükselişte’ olan bir kurumun, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın festivalde prömiyer yapacak oyununu Yelda Baskın yönetiyor. “Bu ülkeyi sevme çabası” üzerine bir oyun bu. Yakın dönemin puslu politik iklimi her birimize nasıl sirayet ediyor, bizi neye dönüştürüyor? “Ben de Türkiye’yim” demek için illa belli bir kalıbın özelliklerine uymak mı gerekiyor? Bunlar üzerine düşünmek için bize kanal açacak, çok gerçekçi ama yer yer de gerçeküstü bir oyun bekliyoruz ekipten…

16, 17, 25 ve 26 Kasım’da Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu Sahnesi’nde.





2000 yıldan uzun sürecek tek bir gece

Yalnız

Lübnan’da başlayıp Fransa ve Kanada’da devam eden hayatını çokkimlikli ve çokyönlü bir sanat üreticisi olarak sürdüren; savaş travmaları, kişinin kendini arayışı ve göç üzerine çarpıcı işlere imza atan bir yaratıcı sahne insanı: Wajdi Mouawad. Bu solo performans farklı yalnızlık durumları ve anadil üzerine düşünen, resim ve tiyatro sanatları arasındaki sınırları bulanıklaştıran bir iş. La Colline-Théâtre National’ın ‘Yalnız’ında “2000 yıldan uzun sürecek tek bir geceye” konuk olacağız.

24 Kasım’da saat 20.30’da, 25 Kasım’da saat 15.00 ve 20.30’da Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde.