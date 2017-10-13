Karar sonrası, bazı sinemacılar 20-27 Ekim tarihlerinde ‘Ulusal Yarışma’ adıyla İstanbul’da alternatif bir yarışma düzenleneceğini duyururken, Antalya’nın önde gelen meslek odaları ‘Marka zarar görüyor’ gerekçesiyle alternatif yarışma kararına tepki gösterdi.



Duyurusu yapılan ve jüri üyeleri belirlenen Ulusal Yarışma’nın Antalya’da düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Film Festivali ile aynı tarihlerde gerçekleşeceğine dikkat çeken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, “Bu kabul edilemez, ayıp olur” derken, tepkilere yönelik ilk yanıt sinema sanatçısı Kadir İnanır’dan geldi.

‘FESTİVALİMİZİ GERİ İSTİYORUZ’

Aynı zamanda ‘Ulusal Yarışma’nın jüri üyesi olan İnanır, “Altın Portakal’dan ulusal film kategorisinin kaldırılmasına halk karar verseydi buna itirazımız olmazdı. Ancak bu kararı halk vermedi. Biz festivalimizi geri istiyoruz. Tek derdimiz de bu. Kimseyle kavga hesabı da yapmıyoruz” dedi.

Alternatif yarışmanın Altın Portakal markasına zarar vereceği iddiasına da yanıt veren İnanır, “Bu sinema sektörünün aldığı bir karar. Asıl zararı biz değil ulusal niteliği kaldıranlar veriyor. Biz bu festivale el birliği ile yüceltiyoruz. Bu festival yücelecek ve kentine geri dönecek” diye konuştu.



İnanır, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Antalya Film Festivali artık Türkiye’nin film festivalidir. Antalya şehrini aşmıştır. Cannes Film Festivali Fransa’nın festivalidir. Venedik Film Festivali İtalya’nın festivalidir. Bu kadar önemli bir olguyu zedelemek, ortadan kaldırmak akıllıca bir iş değil. Yanlış yapıyorlar. Biz o festivali zamanı geldiğinde yine Antalya’da yapacağız. Hepimiz de orada olacağız.”



JÜRİDE DİKKAT ÇEKİCİ İSİMLER

20-27 Ekim tarihleri arasında düzenleneceği açıklanan Ulusal Yarışma’nın jürisinde dikkat çekici isimler yer alıyor. O isimler arasında Kadir İnanır, Sevin Okyay, Hülya Uçansu, Nihal Yalçın, Sarkis Zabunyan, Tayfun Pirselimoğlu var.

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