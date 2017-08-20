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    Festivalde yürekler ağza geldi...

    DHA
    20 Ağustos 2017 - 20:00Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 20:09

    Çanakkale'de Umurbey Belediyesi tarafından Görsel Tanıtım Derneği işbirliğinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest’in son gününde ultralight tipi hafif uçak, motor arızası nedeniyle mecburi iniş yaparken takla attı. Hafif yaralanan pilot, hastaneye kaldırıldı.

    Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest’te bugünÿsaat 17.00 sıralarında yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Gösteri uçuşu yapan ’Virus’ tipi tek motorlu iki kişilik TC-UTG tescilli ultralight tipi hafifÿuçak, motor arızası yaşadı. Tek başına uçan pilot 50 yaşındaki Mustafa Gürer,ÿinişe geçtiği sırada yaşanan sıkıntı nedeniyle uçağı festival için hazırlanan 750 metre uzunluğundaki pist yerine mecburi olarak yan tarafındaki engebeli araziye indirmek istedi.

    Ancak ön tekeri arazideki çukurlardan birine takılan uçakÿters döndü. Uçağın pervanesinde hasar meydana gelirken, hafif yaralanan pilot Mustafa Gürer de ambulans ile gelen sağlık ekipleri tarafından kokpitten çıkartıldı. Gürer, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    17 Ağustos’ta başlayan havacılık festivaline gönüllü olarak katılan 10’dan fazla uçakla her gün sivil havacılığı sevdirmek amacıyla çocuklar ücretsiz olarak Çanakkale Boğazı semalarında uçuruluyordu. Ancak kazanın yaşandığı uçak, deneme uçuşu yaptığı için pilot Mustafa Gürer’in dışında kimse bulunmuyordu.

    AFAD İL MÜDÜRÜ YILMAZ: UÇAĞIN DÜŞME NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, uçak kazasıyla ilgili, "AFAD ekibince olaya hemen müdahalede edildi. Yaralı olarak uçaktan çıkarılan pilotun sağlık durumu iyi. Ancak pilot olası kafa travmasına karşı sağlık ekiplerince müşahede altında tutuluyor. Uçağın düşme nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı" dedi.

    Festivalde yürekler ağza geldi...

    Etiketler: Festival , uçak , tehlike atlattı
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