Festival stilini yakalamanın ipuçları

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte festival sezonu da başladı. Dünyaca ünlü müzik festivallerinde eğlenceli aktiviteler ve müzik kadar moda ve stil de başrolde. Festivale katılanların stil sahibi ve dikkat çekici kombinleri bu festivalleri tam anlamıyla bir moda şölenine çeviriyor. İşte festival stili yakalamanın ipuçları:
1. Jean şortlar başrolü kapıyor
Jean şortlar festival modasının olmazsa olmazlarından biri. Senenin trendi yırtık şortların yanında eskitilmiş görünümlü jean şortlar da festivallerin gözde parçaları arasında.
2. Şapkalar vazgeçilmez parçalardan oluyor
Festivallerde her çeşit şapka ile karşılaşmak mümkün. Kasket tarzı şapkaların yanında geniş kenarlı ve bohem tarzda şapkalar da en sık kullanılan modellerden.
3. Kovboy botları mevsim tanımıyor
Kovboy botları festival alanlarının değişmez ayakkabılarından biri. Kovboy botları ile hem daha asi hem de daha salaş bir görünüme imza atmak mümkün. Kovboy botlarının en iyi eşlikçileri ise jean şortlar ve kısa elbiseler.
4. Kimonolar sık kullanılıyor
Kimonolar festival stilinin en iyi tamamlayıcısı. Farklı desenler ve renkli seçenekleri ile kimonolar jean şortlar ve eteklerle harika bir kombin şansı sunuyor. Kimonoları kalın kemerlerle kombinlemek ise stili güçlendiriyor.
5. Gösterişli takılar ön plana çıkıyor
Festivallerde takılar en ön planda... Dikkat çekici kolyelerden, bilekliklere ve şahmeran modellerine kadar ihtişamlı her parça festival aksesuarları arasında en sık kullanılan parçalar oluyor.
6. Çiçekli taçlar sık kullanılıyor
Festival alanlarında sıkça karşılaşılan çiçekli taçlar bohem şıklığı en iyi yansıtan parçalardan biri. Çiçeklerle bezeli taçlar açık saçlarda harika görünüyor.
7. Püsküllü çantalar rol çalıyor
Çantalarda en çok püskül detaylarının öne çıktığı festival alanında püsküller adeta diğer parçalardan rol çalıyor. Salaş ve şık bir hava yaratan püsküllü çanta modelleri en popüler parçalardan biri.
8. Gösterişli gözlükler dikkat çekiyor
Gösterişli çerçevelere sahip olan gözlükler ve renkli camlı gözlük modelleri festivallerin baş tacı aksesuarlarından. Bu tür gözlüklerde daha abartılı modellere yönelmek ise festival ruhuna renk katıyor.
9. Rastalı saçlar hava katıyor
Rastalı saçlar festival kültürünün en çok tercih edilen saç şekilleri arasında yer alıyor. Festival alanlarında rasta yapan saç uzmanları festivallerin en renkli görüntülerine imza atıyor.
10. Kısa büstiyerler şıklık sunuyor
Göbek bölgesini açıkta bırakan kısa büstiyerler yüksel belli şort ve eteklerle festival stilini tamamlıyor. İşlemeli ve file detaylı büstiyerler festival modasına ayrı bir hava katıyor.
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