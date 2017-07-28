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    Ferrari'sini sadece bir saat kullandı!

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 15:02Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 15:05

    İngiltere’nin Barnsley şehrinde dün akşam saatlerinde yaşanan kaza İngiliz sürücünün hayallerinin yıkılmasına neden oldu. Yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'ye (260 bin sterlin) kazadan sadece bir saat önce satın aldığı son model lüks arabası hurdaya dönen sürücü, kırılmış gururuyla baş başa kaldı. Sürücü, ölümcül kazayı şans eseri büyük bir yara almadan atlattı. Adamın bir saat önce aldığı aracın karıştığı ölümcül kazadan ağır yara almadan kurtulması, yabancı basında 'şans mı şanssızlık mı' yorumuna neden oldu.

    South Yorkshire Polis Departmanı Operasyonel Hizmet Birimi, sosyal medya hesabından M1 otoyolunda, yaşanan trafik yoğunluğunun sebebini açıklayan bir duyuru yayınladı. 

    Açıklamada, hava koşulları nedeniyle ıslak olan yoldan çıkan bir aracın 50 metre kayarak yol kenarındaki tarlaya girdiği ve alev aldığı belirtildi. Yaşanan kazanın dikkat çeken yanı ise kazada hurdaya dönen aracın değeri ve trafiğe çıkış zamanıydı.

    Kaza hakkında görevli polislere bilgi veren İngiliz sürücü, aracının son model 260 bin sterlinlik (yaklaşık 1 milyon 200 bin TL) bir Ferrari olduğunu ve kazanın gerçekleşmesinden sadece bir saat önce alındığını belirtti.

    Ferrarisini sadece bir saat kullandı

     

    Kullanılamayacak hale gelen son model lüks arabayla büyük bir maddi hasara yol açan kazada, yürekleri ferahlatan tek detay ise sürücünün kazayı sadece küçük sıyrık ve eziklerle atlatması oldu.

    Ferrarisini sadece bir saat kullandı

    Etiketler: ingiltere , ferrari , Otomobil
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