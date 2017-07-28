Ferrari'sini sadece bir saat kullandı!

South Yorkshire Polis Departmanı Operasyonel Hizmet Birimi, sosyal medya hesabından M1 otoyolunda, yaşanan trafik yoğunluğunun sebebini açıklayan bir duyuru yayınladı.

Açıklamada, hava koşulları nedeniyle ıslak olan yoldan çıkan bir aracın 50 metre kayarak yol kenarındaki tarlaya girdiği ve alev aldığı belirtildi. Yaşanan kazanın dikkat çeken yanı ise kazada hurdaya dönen aracın değeri ve trafiğe çıkış zamanıydı.

Kaza hakkında görevli polislere bilgi veren İngiliz sürücü, aracının son model 260 bin sterlinlik (yaklaşık 1 milyon 200 bin TL) bir Ferrari olduğunu ve kazanın gerçekleşmesinden sadece bir saat önce alındığını belirtti.

Kullanılamayacak hale gelen son model lüks arabayla büyük bir maddi hasara yol açan kazada, yürekleri ferahlatan tek detay ise sürücünün kazayı sadece küçük sıyrık ve eziklerle atlatması oldu.



