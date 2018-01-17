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Ferrari CEO’sundan Elon Musk’ı çıldırtacak sözler! O yaptıysa herkes yapar!

Emre ÖZPEYNİRCİ
17.01.2018 - 15:41 | Son Güncelleme:

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Grubu CEO’su Sergio Marchionne, Detroit fuarında yaptığı açıklamada bünyesindeki İtalyan süper spor otomobil efsanesi Ferrari’nin 2019 yılı sonu veya 2020 başında ilk SUV modelini piyasaya sunacağını, yüzde yüz elektrikli modelinin ise yolda olduğunu açıkladı. Aynı zamanda Ferrari’nin de CEO’su olan Marchionne, piyasaya sunacakları ilk SUV modelinin piyasanın en hızlısı olacağını belirterek ilk olarak Lamborghini’ye yaptı. Lamborghini Detroit’te ilk SUV modeli Urus’u tanıttı.

Ferrari CEO’sundan Elon Musk’ı çıldırtacak sözler O yaptıysa herkes yapar

MUSK’I KÜÇÜMSEMİYORUM

Ama Marchionne’nin asıl hedefinde Tesla’nın patronu Elon Musk vardı. Basının Musk’un elektrikli süper spor otomobiller geliştirmeye başladığını hatırlatması üzerine Marchione, “Eğer bir elektrikli süper otomobil üretilecekse, Ferrari ilk olacak” dedi. Ünlü CEO, elektrikli Ferrari ile Tesla’ya meydan okuyacaklarını söyleyerek, “İnsanlar Tesla’nın yaptığı elekrikli otomobillere hayret ediyor. Kesinlikle Elon Musk’un yaptıklarını küçümsemiyorum ama sanırım hepimiz aynısı yapabiliriz” dedi. Marchionne, eletrikli otomobilin piyasaya çıkış tarihi hakkında ise sessiz kaldı.

Ferrari CEO’sundan Elon Musk’ı çıldırtacak sözler O yaptıysa herkes yapar

ÖNCE HİBRİT GELECEK

Marchionne, artık süper otomobilleri elektrikli hale getirmenin önemli bir yetenek olduğunu ve müşteriye bunun sözünün verilmesi gerektiğini söyledi. 65 yaşındaki CEO, “Yapacağız çünkü yapmak zorundayız. İlk olarak Ferrari’nin hibrit versiyoları gelecek ve bu noktadan yüzde 100 elektrikli otomobile ulaşmak daha kolay” dedi. Marchionne, otomobil üreticilerinin yeni teknolojiler dünyasında ayakta kalabilmek için kendilerini yeniden keşfetmeleri için on yıldan daha az bir süreye sahip olacağını öngörüyor.

Ferrari CEO’sundan Elon Musk’ı çıldırtacak sözler O yaptıysa herkes yapar

Etiketler: gazetehaberleri
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