Ferrari CEO’sundan Elon Musk’ı çıldırtacak sözler! O yaptıysa herkes yapar!

MUSK’I KÜÇÜMSEMİYORUM

Ama Marchionne’nin asıl hedefinde Tesla’nın patronu Elon Musk vardı. Basının Musk’un elektrikli süper spor otomobiller geliştirmeye başladığını hatırlatması üzerine Marchione, “Eğer bir elektrikli süper otomobil üretilecekse, Ferrari ilk olacak” dedi. Ünlü CEO, elektrikli Ferrari ile Tesla’ya meydan okuyacaklarını söyleyerek, “İnsanlar Tesla’nın yaptığı elekrikli otomobillere hayret ediyor. Kesinlikle Elon Musk’un yaptıklarını küçümsemiyorum ama sanırım hepimiz aynısı yapabiliriz” dedi. Marchionne, eletrikli otomobilin piyasaya çıkış tarihi hakkında ise sessiz kaldı.

ÖNCE HİBRİT GELECEK

Marchionne, artık süper otomobilleri elektrikli hale getirmenin önemli bir yetenek olduğunu ve müşteriye bunun sözünün verilmesi gerektiğini söyledi. 65 yaşındaki CEO, “Yapacağız çünkü yapmak zorundayız. İlk olarak Ferrari’nin hibrit versiyoları gelecek ve bu noktadan yüzde 100 elektrikli otomobile ulaşmak daha kolay” dedi. Marchionne, otomobil üreticilerinin yeni teknolojiler dünyasında ayakta kalabilmek için kendilerini yeniden keşfetmeleri için on yıldan daha az bir süreye sahip olacağını öngörüyor.