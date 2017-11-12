Feriköy’de kazı sırasında kemik parçaları bulundu

Kocabaş Sokak üzerinde öğleden sonra elektrik kabloları yenileme çalışması yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş(BEDAŞ) ekipleri, kemiklere rastladı. Çalışmalara ara veren ekipler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bulunan çok sayıda kemik ve kafatasını inceledi. Kemik ve kafatasının insana ait olduğu tespit edildi. Ekipler, kemiklerin üzerini poşetlerle kapatarak incelemelere ara verdi. Bir polis ekibinin nöbet tuttuğu olay yerinde, incelemelerin sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.