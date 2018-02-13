Ferhat Tunç’un hapsi istendi

Ferhat Tunç hakkında, sosyal medya hesabında, 16 Nisan 2017’de yapılan referandum ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame,Büyükçekmece 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, Tunç’un, 25 Nisan 2017’de Twitter’dan paylaştığı, ’Bu akşam yine İstanbul ve diğer iller son derece haklı, demokratik ve meşru çağrıları var. #HayırSusmuyoruz #HayırYargılanamaz’ mesajları nedeniyle, ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.



Sanatçı Ferhat Tunç’un, 18 Nisan 2018’de İstanbul Büyükçekmece 4. Adliye Ceza Mahkemesi’nde hkim karşısına çıkacağı öğrenildi.



