Ferhat Tunç'a şok... 6 yıl hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Ferhat Tunç hakkında 2015 ve 2016 yıllarında sosyal paylaşım hesabında yaptığı paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığı belirtildi. Yasadışı PKK /KCK ve onun uzantısı YPG ve YPJ'nin propagandasını yaptığı ileri sürülen Tunç'un "Terör örgüt propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Ferhat Tunç, 14 Aralık'ta İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan Ferhat Tunç hakkında geçtiğimiz günlerde "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 5 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ayrı bir dava açılmıştı.