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    Ferhat Tunç için 5 yıl 8 ay hapis istendi

    Özden ATİK /İSTANBUL,(DHA)
    13.10.2017 - 15:57 | Son Güncelleme:

    Şarkıcı Ferhat Tunç hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği" iddiasıyla 5 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Büyükçekmece Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, sanatçı Ferhat Tunç "şüpheli", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı. Sosyal medya hesabı Twitter’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki bazı paylaşımlarına yer verilen Tunç’un savcılığa yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Tunç’un toplumda sanatçı kimliğimin yanısıra siyasetçi kimliğiyle de tanınan birisi olduğunu belirterek hakaret kastıyla paylaşımda bulunmadığını, paylaşımlarının eleştiri amaçlı olduğunu ifade ettiği iddianamede yer aldı.

    23 ŞUBAT’TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

    İddianamede, Tunç hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 5 yıl 8 aya kadar hapsi talep edildi. Tunç, Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

     

     

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    Etiketler: dava
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