Ferdi Özbeğen’in beyaz piyanosu 'özel' çocuklara emanet

Özbeğen’in ünlü beyaz piyanosunun tuşlarına artık Üstün zekalı, özel yetenekli çocukların eğitim gördüğü TEVİTÖL öğrencileri basıyor. Bu öğrencilerden biri 18 yaşındaki üstün yetenekli 12 sınıf öğrencisi Gülçin Çetin. Özbeğen’in ünlü “Dilek Taşı” şarkısını beyaz piyanoyla çalıp söyleyen Çetin “Bu piyanoda çalarken, sizden önce bu tuşlara bir starın dokunmuş olması, sizin de bu tuşlarda geziniyor olmanız farklı bir his” diyor. Türkiye’nin her yerinden üstün yetenekli çocukları üç aşamalı özel bir seçme sınavıyla kabul eden ve tamamen ücretsiz olarak yatılı eğitim veren TEVİTÖL’ün özel öğrencilerinden biri olan Gülçin Çetin 3 yaşından beri piyano çalıyor. Kendisi gibi bütün arkadaşları da Akademik eğitimin yanında, sanat ve spor alanında da eğitim alıyor.

FERDİ ÖZBEĞEN FONUYLA YENİ BURSLAR GELİYOR

Ferdi Özbeğen’in kıymetli bağışçılarından biri olduğunu söyleyen TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, “2013 yılındaki vefatından sonra mal varlığı vakfımıza devroldu. 2008 yılında vasiyetini yapmış. Hukuki süreçler sonunda vakfımıza devroldu. Mal varlığı dediğimizde fonları ve gelir getiren varlıkları var. Onlar da vakfımız tarafından Ferdi Özbeğen fonu olarak değerlendiriliyor. 2018 yılından itibaren oldukça yüksek sayıda burs verilmeye başlanacak” dedi.

MEZARI BAŞINDA ANILDI

Ferdi Özbeğen, ölümünün 5’inci yıldönümünde, TEV yönetimi tarafından Ulus’taki piyano şeklindeki mezarı başında anıldı. Sanatçının Ulus Mezarlığı’ndaki kabristanında bir araya gelen TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, Ferdi Özbeğen’in hayatının anlatıldığı “Şöhret dediğin” kitabının yazarı gazeteci Ali Rıza Türker, arkadaşları ve sevenleri, sanatçının mezarına çiçekler bıraktı. TEV’den bağış alan öğrenciler de Özbeğen’in mezarı başına gelerek dua etti.

'HER YIL YÜZLERCE ÖĞRENCİYE BURS VERİLECEK'

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay törende yaptığı konuşmada Ferdi Özbeğen'in, 2008 yılında vasiyetini hazırladığını ve hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından mal varlığının geçen yıl vakfa intikal ettiğini hatırlattı.

Günay, "Kıymetli sanatçımız, Türkiye'nin çağdaş geleceğini şekillendirecek, Atatürkçü nesillerin yetişmesine destek olmak amacıyla da bütün mal varlığını bağışlamış, hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından geçen yıl vakfımıza intikal etti. Kendisi adına bir fon kuruldu. Bu fondan burs verilmeye başlandı. Her yıl onlarca ve yüzlerce öğrenciye burs verilecek" dedi.

Ferdi Özbeğen'in çok sevdiği beyaz piyanosunu da vakfa armağan ettiğini aktaran Yıldız Günay, "Bu piyanoyu okulumuzun konser salonuna koyduk. Öğrencilerimiz her gün kendisini anarak o piyano da çalışıyorlar. Okulda düzenlenen anma töreninde kendisinin parçaları, öğrencilerimiz tarafından çalındı. Bundan sonra her yıl öğrencilerimiz, onun müziklerini çalarak anacaklar. Kendisine minnet ve şükranlarımı sunuyor, mekanı cennet olsun diyoruz" diye konuştu.

VASİYETİNİN YERİNE GETİRİLMİŞ OLMASI ÇOK DEĞERLİDİR

Ferdi Özbeğen'in hayatının anlatıldığı 'Şöhret Dediğin' kitabının yazarı ve ünlü sanatçının yakın dostu Ali Rıza Türker ise yaptığı konuşmada, "Ferdi Özbeğen sanatçı kimliğinin dışında Atatürkçülüğü ön planda tutan, eğitime ve bilime çok önem veren duyarlı bir sanatçıydı. Çünkü kendi hayatında sıfırdan önemli bir şöhrete gelirken, hem kendini eğitti hem de çevresini eğitimle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Onun için kabri başında çok değerli bu öğrencileri görmek ve vasiyetinin yerine getirilmiş olması çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Ferdi Özbeğen'in kabrine çiçek bırakıldı. Özbeğen, TEVİTÖL öğrencileri tarafından beyaz piyanosunun tuşlarına her basıldığında bir kez daha hatırlanacak.