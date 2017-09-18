Fenomenler marka oldu

Değişen jenerasyonun etkileri her geçen gün daha fazla hissediliyor. Özellikle de internet çağıyla birlikte bu etki hızla arttı, artmaya da devam ediyor. Birkaç

saniyeliğine internet öncesi döneme gidelim. Bir pop şarkıcının giydiği kıyafet satın alınır veya bir aktörün gittiği kafeye gidilirdi. Şimdi ise bu tablo biraz değişti. İnternet artık kendi yıldızlarını çıkardı. Hatta çıkarmakla kalmayıp, bu yıldızların da kendi markalarını yaratmalarını sağladı.

Kendi tarzlarını takipçileriyle paylaşmak ve sunmak isteyen fenomenler artık yeni ekonominin de bir parçası oldu. Kitap yazarı olan da var, tekstil markası yaratan da var. Bu yeni ekonominin boyutu öyle bir boyuta ulaştı ki, genç yıldızlar multi milyoner oldu. Örneğin, günlük yaşantısını videolara kaydeden Michelle Phan’in 2017 yılı itibariyle serveti 50 milyon dolara ulaştı. Diğer bir başarılı örnek ise ABD’li internet yıldızı Casey Neistat. Vlogger olduktan sonra bir video uygulaması geliştiren Neistat, bu uygulamayı 25 milyon dolara CNN’e sattı.



TÜRKİYE’DE DE BAŞLADI

Durum dünyada böyleyken Türkiye’de de benzer örnekler görülüyor. Elinde tuttuğu kitleyi daha fazla gelire dönüştürmek isteyen fenomenler kendi markalarını yaratmaya başladı. Kendi tasarladığı tişörtü satan da var, ruju satan da... Peki ne oldu da, artık pop starlardan daha çok sosyal medya fenomenleri konuşuluyor. Bunun en büyük sebebi izleyici kitlesinin değişerek, yeni bir kuşağın gelmesi. Eskiden birçok kişi pop yıldızlarından imza alıp, onların tarzını tercih ederdi. Ancak, internet üzerinden istenildiği zamanda izlenebilen videolar, beğenilen fotoğraflar bu yeni kitleyi peşinde sürükledi. Özellikle akıllı telefonlarla yaşanan mobil devrim de bu değişimin en büyük parçası oldu. Şimdi, online dünyasındaki yıldızlar takip ediliyor ve onların ürünleri tercih edilmeye başlanıyor.



HEM DJ HEM DE KENDİ RUJ MARKASI VAR

Kerimcan Durmaz, Türkiye’de sosyal medya fenomenleri denilince ilk akla gelen isimlerden. Aslında bir makyör olan Durmaz, sosyal medya kanallarını doğru kullanarak hızla şöhret oldu.

Bunun yanı sıra kulüplerde Dj’lik yapmaya başlayan Durmaz, televizyon müzik ve moda sektörlerinde çalıştıktan sonra kendi markasıyla kozmetik sektörüne de el attı. Kerimcan Durmaz markasıyla ‘Matte’ adındaki ruj modelini sunan Durmaz, bu ürününü 60 TL’den satıyor.



Sosyal medya karnesi

Instagram: 2.1 milyon

Twitter: 263 bin

YouTube: Hesabı yok



3 RENK RUJ SATIYOR

YouTube dünyasında en popüler kategorilerin başında makyaj geliyor. Danla Biliç de bu alanda yer alan isimlerden. Ancak Biliç’in bir farkı var. Bu fark da makyaj videolarında biraz daha esprili bir dil kullanması.

Bu sayede önemli bir takipçi kitlesine ulaşan Biliç, geçen aylarda ‘Danla’ markasıyla kendi ürünlerini satışa sunmaya başladı. Ruj kategorisinde yer alan ürünleri takipçilerine sunan Biliç’in şu anda 3 farklı renkte ürünü bulunuyor. ‘Sugar’, ‘Matte’ ve ‘Show Off’ adındaki ürünlere hızlı bir şekilde talep arttı. Danlabilic.co internet sitesi üzerinde yer alan ürünlerin satış fiyatları ise 29.99 TL.

Sosyal medya karnesi

Instagram: 2.2 milyon

YouTube: 1.3 milyon

Twitter: 910 bin



TİŞÖRT TASARLIYOR

Orkun Işıtmak, YouTube’un en ünlü isimleri arasında. Günlük videolar çekiyor. Yaklaşık 6 ay önce kendi giyim markası ‘Ork Designs’ı hayata geçirdi. Şu ana kadar farklı baskı tasarımlarıyla 6 farklı modeli satışa sunan Işıtmak’ın belirlediği satış fiyatları 40 TL’den başlıyor.

Işıtmak, web sitesine yazdığı yazıda şunları söylüyor: “10 yıldır Youtube’da eğlenceli videolar üretiyorum. ‘Sevdiğim bir tişört giydiğimde kendimi mutlu ve özgüvenli hissediyorum. Neden herkes böyle hissetmesin?’ diyerek Ork Designs markasını kurdum.”

Sosyal medya karnesi

YouTube: 3.7 milyon

Instagram: 1.5 milyon

Twitter: 159 bin

YABANCI FENOMENLER NE YAPIYOR

- İnternet dünyasının en ünlü isimleri arasında Casey Neistat var. ‘BeMe’ adında geliştirdiği uygulamayı ABD’li TV grubu CNN’e satan Neistat, paylaşılan bilgilere göre satış anlaşması 25 milyon dolarla tamamlandı.

- 5.7 milyon takipçiye sahip olan Santoro’nun videoları şu ana kadar 1 milyara yakın izlendi. Videodaki bu başarını ticarete döken Santoro, ‘MIND=BLOWN’ adında bir kitap yazdı.

- Online video dünyasında hızla büyüyen Zoella, parfümden kremlere, makyaj malzemelerinden çantalara kadar birçok farklı ürünü için kendi markasını yarattı.

- Güzellik alanında çektiği videolarla tanınan Tanya Burr, kendi kozmetik markasını kurdu. ‘Tanya Burr Cosmetics’ adındaki markada, rujdan bakım kremlerine kadar birçok farklı ürün bulunuyor.