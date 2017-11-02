Fenomen internet dizisi Sıfır Bir’in afişi yayınlandı

İlk iki sezonuyla Youtube’da izlenme rekorları kıran, Adana’nın Hürriyet mahallesinde bir grup gencin bu mahallede yaşanmış olaylara dayanarak hazırladığı Sıfır Bir dizisinin 3. Sezonu, izleyicileri tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Amatör bir ekibin kendi imkanlarıyla hazırladığı dizi samimiyeti, gerçekçiliği, cesareti ve muhteşem müzikleriyle tüm Türkiye’den hatırı sayılır bir izleyici kitlesi edinmişti. Dizinin uzun süredir merakla beklenen 3. Sezonu BluTv’nin de profesyonel desteğiyle 9 Kasım 19:01’de sadece BluTv’de hayranlarıyla buluşacak.

BluTv’den izlenebilen dizide, bir göç gettosu olan Hürriyet mahallesinde büyümüş Savaş, Cio, Özgür, Sarsılmaz ve Anafor'un uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı amansız mücadelelerini izliyoruz. Dizinin arka planına ise grafiti, rap ve sokak kültürü hakim. İkinci sezon sonunda, Savaş ve ekibi, kendilerine biçtikleri bu misyonu yürütürken bir düşman edinirler. Savaş’ın ekibinden Anafor karakterinin düğünü bilinmeyen kişiler tarafından basılır ve Anafor’un evleneceği kadın ve beraberinde birçok masum kişi yaralanır. 3. sezonda ise Savaş ve ekibinin, bu düşmanla mücadeleleri ve bu mücadelenin karakterler üzerindeki etkisine şahitlik edeceğimiz dizinin afişi de yayınlandı.

İlk Bölüm Fragmanı Yayınlandı.3. sezonu bomba gibi gelecek olan Sifir Bir dizisinden ilk bölüme ait fragman bugün BluTV sosyal medya hesaplarından yayınlandı.