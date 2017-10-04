Fenomen internet dizisi “Sıfır Bir” artık sadece BluTV’de!

İlk iki sezonuyla Youtube’da izlenme rekorları kıran, Adana’nın Hürriyet mahallesinde bir grup gencin bu mahallede yaşanmış olaylara dayanarak hazırladığı “Sıfır Bir” dizisinin 3. Sezonu, izleyicileri tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Amatör bir ekibin kendi imkanlarıyla hazırladığı dizi samimiyeti, gerçekçiliği, cesareti ve muhteşem müzikleriyle tüm Türkiye’den hatrı sayılır bir izleyici kitlesi edinmişti. Dizinin uzun süredir merakla beklenen 3. Sezonu BluTV’nin de profesyonel desteğiyle çok yakında sadece BluTV’de hayranlarıyla buluşacak.

İLK İKİ SEZONU YOUTUBE’DAN İZLENEBİLİR

İlk iki sezonu Youtube’dan halen izlenebilen dizide, bir göç gettosu olan Hürriyet mahallesinde büyümüş Savaş, Cio, Özgür, Sarsılmaz ve Anafor'un uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı amansız mücadelelerini izliyoruz. Dizinin arka planına ise grafiti, rap ve sokak kültürü hakim. İkinci sezon sonunda, Savaş ve ekibi, kendilerine biçtikleri bu misyonu yürütürken bir düşman edinirler. Savaş’ın ekibinden Anafor karakterinin düğünü bilinmeyen kişiler tarafından basılır ve Anafor’un evleneceği kadın ve beraberinde birçok masum kişi yaralanır.

3. SEZONDA KARAKTERLERİN ÇOCUKLUKLARINI DA İZLEYECEGİZ

3. sezonda ise Savaş ve ekibinin, bu düşmanla mücadeleleri ve bu mücadelenin karakterler üzerindeki etkisinede şahitlik edeceğiz. İlk iki sezondan farklı olarak bu sezonda Savaş, Özgür ve CIO’nun çocukluklarını, dostluklarının nasıl oluştuğunu ve onları hangi koşulların böyle hayata yönelttiğini de göreceğiz.

SIFIR BİR EKİBİ BLUTV’YE GEÇİŞİ ANLATTI

Sıfır Bir ekibi, Youtube’dan BluTV’ye yaptıkları geçişin nedenlerini ve hikayesini anlattıkları bir video ile 3. Sezonun müjdesini verdi.