Fenomen çoban konuştu...

Azerbaycan’ın Neftçala şehrinde Kaçakkend köyünde çobanlık yapan Pervin Seferov, dağ başında seslendirdiği Nazende Sevgilim türküsüyle sosyal medyada büyük beğeni almıştı.



hurriyet.com.tr Seferov’a ulaştı. Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan 32 yaşındaki Seferov, “Türkiye’de Azerbaycan türkülerinin sevildiğini biliyordum ama benim söylediğim şarkının bu kadar tıklanacağını tahmin etmiyordum” dedi.

EĞİTİM ALMAK İSTİYOR



Çocukluk yıllarından beri eğitim alarak şarkı söylemek istediğini söyleyen Seferov şöyle konuştu: “Annem ve babamla birlikte köyümde yaşıyorum. Kendimi bildiğimden beri çiftçilik ve hayvancılık yaparım. Yol yapım çalışmaları olduğu zaman geçici işçi olarak çalışırım. Koyunları otlatırken kendimi sahnede hayal ederek şarkı söylerdim. Okumak çok istedim ama imkânlar el vermedi. Askerliğimi bitirdikten sonra müzik okumak istedim olmadı. Bir video çektim YouTube’a yükledim, binlerce insan tıkladı. Yapılan yorumlar beni duygulandırdı. Çok mutluyum.”



Youtube kanalına söylediği türküleri yüklemeye devam eden Seferov, Türkiye de yapılan ses yarışmalarına da katılacağını söyledi. Seferov Azerbaycan türküsü, “Alagöz”ü seslendirdi.