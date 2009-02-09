FenERe GENE KONdular

Bir Fenerbahçeli’nin en büyük kabusu...

Pazartesi sabahları..

Gecenin köründe yağmurda stattan eve gelmen,

Pazartesi sabahı yataktan kalkman..

Beşiktaşlı eşinin günaydını,

Servis şoförünün pis pis sırıtışı,

İşte çaycının “Vay okçuya belediyeden çay!” esprisi,

Okulda hocanın abuk sabuk bir neşe ile sınıfa girişi,

Emrah Öner yazıyor

Patronun ile muhatap olmamak için devamlı telefonla konuşuyor gibi yapman,Galatasaraylı müşterinin cep numarasını görünce sessize alman,Fenerbahçeli arkadaşların ile yangın merdiveninde ofsaytları, penaltıları, Alex çıkmasaydı, Semih oynasaydı, Ayla halamı, Ragıp eniştemi tartışman.

Ama Fenerliler bir o kadar daha şanssızlar ki, Beşiktaş ve Galatasaray’ın da senle uğraşacak hali yok. Esas rakiplerin biraz iyi olsa puan farkı 10-20 olacak. Ve devir değişecek.

Ve yine o kadar şanssız ki, son 2 maç Volkan’ın hayatının en iyi 2 maçı.

Fenerbahçe’nin düzelmesi için Trabzon’dan 5 değil, 7 tane yemesi gerekiyor ama maç 0-0.

Tamam tek suçlu Aragones.

Tamam tek haklı taraftar.

Ama taraftar bir konuda yanılıyor.

Tek forvet hiçbir zaman Güiza olmadı.

Fenerbahçe’de yıllardır tek forvet,

Hakan Bilalleri, Saranları, Kıyatları, Dündarları Ergenekon tadında ezip geçen,

Deniz için 1 milyon avro ödeyip, Selçuk onun yerine oynadığı zaman sevinmemizi sağlayan,

İstifa edip transfer dönemini kaçıran, 1 ay sonra geri gelen,

Kezman, Edu, Lugano, Güizaları yüzlerce milyon avroya getiren,

Aragones için “Tam benim aradığım hoca”, Alex için de “Alex de Sonsuza” diyerek Aragones-Alex dengesizliğini kuran,

Van Hooijdonk, Aurelio, Anelka, Appiah’tan sonra, Kazım, Yasin, Uğur, Emre, Burak, Maldonado, Josico, Ali Bilgin’i başımıza gerilim filmi gibi musallat eden,

Uche’nin tercümanını 5 yıldır sadece değişiklik tabelasını kontrol edip, çıkan futbolcuları sakinleştirsin diye menajer yapan,

Binlerce dönümlük tesislerden bir tek Can Arat’ı çıkaran,

Türkiye’deki bütün profesyonel-amatör kulüplerin nefretini kazandırıp, onları motive ettirip, sonra da soyunma odasında “Bir Pendik kadar koşamadınız” diyen,

Yıpratıcı özelliği ile sırtı herkese dönük oynayabilen,

Aziz Yıldırım’dı.

Artık çözümü taraftar da gördü.

Fenerbahçe ya tek forvette kalıp Aziz Yıldırım’ın yerine profesyonel birini alacak, ya da o profesyonel birini yine alıp, çift forvete dönüp İnşaat A.Ş. ile Spor A.Ş.’i birbirinden ayıracak.