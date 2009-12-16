Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet >Spor Haberleri >Yazarlar>Fenerbahçe'yi dünya tanıdı

Fenerbahçe'yi dünya tanıdı

Fenerbahçe tarihi bir başarıya imza attı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Sarı-lacivertli camianın büyük bir hayalini gerçekleştirdi.

Tüm dünyada en çok tanınan Türk futbol takımı oldu.

İskender Baydar yazıyor

Üstelik bunu yaparken ne büyük bir servet harcayıp Messi’yi transfer etti.

Ne UEFA Kupası’nı kaldırdı.

Ne de Süper Kupa’yı aldı.

Bir tek Colin Kazım Richards yetti.

“Asan Sas… Asan Sas…” diye bağıran Japonlar bile, artık Kazım’ı tanıyor.

İtalya’da Hakan Şükür’den, İngiltere’de Tugay Kerimoğlu’ndan daha popüler.

Almanlar, onun sayesinde tüm Türkler’i çikolata renkli sanıyor.

Girin Google’a, Yahoo’ya ya da aklınıza gelen herhangi bir arama motoruna…

Aklınıza gelen herhangi bir dilde…

“Skandal” yazın…

“Seks” yazın…

“Bahis” yazın…

“Kelepçe” yazın…

İçinde, Fenerbahçe ve Colin Kazım’ın yer aldığı akıl almaz sayıda sonuç geliyor.

 BBC’den CNN’e, El Cezire’den Sky’a kadar her yerde Fenerbahçeli Kazım var.

 Her nedense, dünya basını bu habere Türk basınından daha fazla ilgi gösteriyor.

 Bazı art niyetliler bunu Türk basınındaki Fenerbahçe hakimiyetine bağlayabilir.

 Ben, Fenerbahçe’nin bir dünya kulübü olmasına bağlıyorum.

 Ve gurur duyuyorum.

﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL