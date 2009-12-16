Fenerbahçe'yi dünya tanıdı

Sarı-lacivertli camianın büyük bir hayalini gerçekleştirdi.
Tüm dünyada en çok tanınan Türk futbol takımı oldu. İskender Baydar yazıyor
İskender Baydar yazıyor
Üstelik bunu yaparken ne büyük bir servet harcayıp Messi’yi transfer etti.
Ne UEFA Kupası’nı kaldırdı.
Ne de Süper Kupa’yı aldı.
Bir tek Colin Kazım Richards yetti.
“Asan Sas… Asan Sas…” diye bağıran Japonlar bile, artık Kazım’ı tanıyor.
İtalya’da Hakan Şükür’den, İngiltere’de Tugay Kerimoğlu’ndan daha popüler.
Almanlar, onun sayesinde tüm Türkler’i çikolata renkli sanıyor.
Girin Google’a, Yahoo’ya ya da aklınıza gelen herhangi bir arama motoruna…
Aklınıza gelen herhangi bir dilde…
“Skandal” yazın…
“Seks” yazın…
“Bahis” yazın…
“Kelepçe” yazın…
İçinde, Fenerbahçe ve Colin Kazım’ın yer aldığı akıl almaz sayıda sonuç geliyor.