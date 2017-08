Fenerbahçe'ye maximum destek!

Dijitalleşme ile birlikte değişen dünyada e-spor platformlarını gençlere ve genç profesyonellere ulaşmak için destek verecekleri bir alan olarak gören İş Bankası, genç, dinamik ve yenilikçi markası Maximum Kart ile hızla büyüyen e-spor sektörüne yatırım yapan ilk markalardan biri oldu.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, konuya ilişkin şunları kaydetti: “Dijitalleşme ve yenilikçi hizmetlere olan odağımız paralelinde, genç kitlelere daha yakın temas edebilmek ve yaşamlarının her evresinde değer katmak amacı ile dijital dünyanın sporla buluştuğu e-spor alanında bu önemli işbirliğini gerçekleştirdik. Maximum Kart ile heyecanlı ve keyifli bir lige dahil olduk. Bu yıl League of Legends’a yeni katılan takımlarla birlikte oyun severleri heyecanı yüksek mücadeleler bekliyor. E-sporseverlere yönelik düzenleyeceğimiz kampanyalar ile oyuncuları Maximum Kart’ın günlük yaşamımıza değer katan ayrıcalıkları ile buluşturmayı hedefliyoruz. Ülkemizin en büyük spor kulüplerinden Fenerbahçe’nin temsilcisi 1907 Fenerbahçe Derneği ve Maximum Kart’ın başlatmış olduğu bu işbirliğinin başta League of Legends olmak üzere e-spor sektörüne sağlayacağı katkılar ile öncü olmasını temenni ediyoruz.”

e-Sporun dünyada son dönemde giderek daha popüler hale gelen, dünyanın önde gelen kulüplerinin yatırım yaptığı bir alan olduğunun altını çizen 1907 Fenerbahçe Derneği E-spor Takımı Temsilcisi Sina Afra, şöyle devam etti: “1907 Fenerbahçe Derneği olarak kurduğumuz bu takımla, bu alana iddialı bir giriş yapmaya karar verdik. İş Bankası da bu yolda bizim önemli bir destekçimiz olacak. Bu işbirliğini gerçekleştirmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Maximum Kart’ın da desteğiyle, e-Spor kategorisinde örnek gösterilecek ve öncü olacak bir yapılanma ile başarılı sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz.”