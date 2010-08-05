Fenerbahçe'ye gerekli değişiklik

Fenerbahçe elendi. Her iki maçta da rakip takım Young Boys çok daha iyi oynadı, daha üstün olan taraftı ve biraz da becerikli olsa gol rekoru kırarak bir üst tura çıkabilirdi. Bu tamam.

Fenerbahçe bir değişim peşinde. Ardarda yaşanan başarısız ve skandal sezonlardan, rezil transferlerden ve çöpe atılan paralardan sonra, daha uzun vadeli olduğu söylenen (ama sadece 1 senelik kontrat yapılan) Sportif Teknik Direktör Aykut Kocaman ile bir sürece girdi ve bu sürecin sancılı olacağını da tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok. Bu da tamam.

Ama bir şey tamam değil. Dün maçtan önce ne düşünüyorduk, takımdan gelen demeçler ne yöndeydi? Tek düşüncemiz bu turu geçerek bir üst tura çıkmak. Bunun için ne lazımdı? Gol yememek. İsviçre’deki ilk maçta alarm sinyalleri kulakları sağır edecek derecede kuvvetli çalan savunmanın desteklenmesi ve Fenerbahçe’nin son sezonlarda en iyi yaptığı şeyi yapmak: ‘oyunu tutup rakibi sıkıntıdan patlatırcasına paslaşmak’ Rakibin oyunu belli, silahları belli. O zaman bu oyun planı ve strateji tamam değil.

Bunu hiçbir şeyle açıklayamazsınız. Dia ve Stoch’un zaten dökülen beklere destek olmadan geçirdiği ilk 40 dakikayı. Orta alanda yediği prese karşılık veremeyen oyuncularınızı. Top çıkarma özürlüsü olduğu belli defans göbeğinin kucağına bırakılan ve şişirilmek zorunda kalan topları. Suni çimden, hava çok sıcak, kadro eksik, transfer gelmesiye kadar bir dolu mazeret sadece komik olabilir. Fenerbahçe kadrosu ne olursa olsun, gol yememeyi amaç edinip başarabilmeli. Hele karşıdaki takım bir İsviçre ekibiyse. Hele seni herşeye rağmen özlemiş 50bin taraftarının önündeysen. Belki bugün yine rezil futboldan bahsederdik ancak cepte bir tur olurdu.

Fenerbahçe 40. Dakikada golü yiyince aslında maç bitti. İkinci yarının başındaki debelenme Stoch’un kırmızı kartı sonrası Fenerbahçe’nin son sezonların en kötü futbol performansı ile son buldu. Gol olduğunda maçı durdurup en futbol cahili birine sorsanız, maçın bundan sonrasını tahmin etmekte zorlanmazdı. Golden önceki oyun ise en futbol bilgini kabul edilen Rıdvan Dilmen’in bile saçmalatacak derecede kötü ve amaçsız.

Dünkü maçla ilgili söyleyecek fazla şey yok. Dün dikkatli olunacak 3 şey yazmıştık: ilk golü yeme, hakemlere dikkat et, ikili mücadelelerde ayakta kal. Eminim bu maçtan önce teknik kadronun da gündemiydi, futbolcuların da. Her üç konuda da fena halde sınıfta kaldılar.

O oynadı ama bu oynasaydı gibi bir tartışma da dünkü maç için geçerli değil. Sadece Gökhan Gönül madem oynayabilecekti, bari ilk başta başlasaydı da, skor veya en azından oyun avantajı elde edildikten sonra çıkarılabilirdi denebilir. Her durumda Gökhan Gönül, Bekir’den çok daha hazır gözüktü. Bekir’in de hakkını yememek gerek, ilk kez takımla oynayan Dia’nın defansif anlamda oyuna katkısı sıfırdı. Üstelik maç başladığında skor avantajı Fenerbahçe’nin olan bir maçta.

Aykut Kocaman’ın zamanla bu takımı değiştirerek, daha kafasındaki oyuna uygun elemanları bulacağına ben inanıyorum. Bu bırakın birkaç ayı, birkaç sezonluk bir süreç. Sinirleri üstüste yaşadıklarıyla altüst olmuş bir Fenerbahçe taraftarının buna ne sabrı ne de tahammülü var. Üstelik de Başkanı dahil her yönetim kademesinden ‘Şampiyon olmazsak başarılı değiliz’ mesajları geldiği bir ortamda. Yine üstelik şampiyon olunamayan bir sezondan sonra ‘başarılıyız’ deyip sonra teknik direktörünü binbir rezaletle kovan bir yönetim varken.

Fenerbahçe futbol takımındaki köklü değişiklik bu sezon başında olup bitmeyecek. Ne yapılan ve yapılmayan transferler buna uygun, ne de zamanlama. Fenerbahçe’nin bu değişimi yapması, bu yeni anlayış herneyse onu yerleştirmesi ve istikrarlı bir performansa ulaşması birkaç sezonluk bir proje. Bunu kabul etmek ve bu projeye inanılıyorsa sabırlı olmak gerek. Buradaki altı çizili anahtar kelime ‘inanılıyorsa’. Dün stadda kimse inanmıyordu çünkü. Projenin mimarının da inandığını hiç sanmıyorum, olsa olsa elindeki seçenekler bittiği için zoraki bir seçenek olarak karşısına çıkmış olabilir.

Son üç sezondur yinelediğim birşeyi bir kez daha yazayım: Fenerbahçe’nin futbol takımının düzelmesi şu ana kadar hiç denenmeyen bir değişiklikten geçiyor. Bunca sezondur bu kadar hoca, şu kadar stoper, bunca santrafor ve saymakla bitmez orta saha elemanı geldi, gitti. Fenerbahçe’de bu kadar değişiklik arasında değişmeyen ve acilen değişmesi gereken Aziz Yıldırım’ın bizzat kendisidir. Başkan bunu ne kadar çabuk görürse çok sevdiği Fenerbahçe’sine o kadar yararı dokunacak. İşin kötü tarafı taraftarın da çoktandır çok bariz olan bu çözümü anlamaya başlaması.