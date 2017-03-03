Fenerbahçe'ye yeni sponsor!

Gençler arasında bir fenomen haline gelen dünyanın en önemli MOBA (çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası) oyunlarından biri olan League of Legends Şampiyonluk Ligi’nde mücadele eden 1907 Fenerbahçe eSpor takımı, e-ticaret devlerinden GittiGidiyor ile anlaşarak ekonomik anlamda daha da güçlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı şunları söyledi: “eSpor tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükselen bir trend. Bu spor dalının genellikle 14-35 yaş aralığına hitap ettiğini dikkate aldığımızda, ülkemizin sahip olduğu genç nüfus nedeniyle eSpor'a şirketler de yatırım yapmaya başladı. Ayrıca, Türkiye'de yapılan bazı turnuvalar TV kanallarından da canlı olarak yayınlandı. Tüm bu gelişmeleri dikkate aldığımızda burada çok ciddi bir ekonomi döndüğünü ve geleceğin burada olduğunu çok net görebiliyoruz. GittiGidiyor olarak özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bu alanda 1907 Fenerbahçe League of Legends takımı ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin bizleri çok heyecanlandırdığını belirmek isterim.”

1907 Fenerbahçe Derneği League of Legends Takım Lideri Sina Afra da “GittiGidiyor gibi global bir markanın eSpor alanına 1907 Fenerbahçe League of Legends takımı ile adım atmak istemesi bizleri çok sevindiriyor ve heyecanlandırıyor. 1907 Fenerbahçe takımı olarak GittiGidiyor ile global başarılara imza atan bir eSpor takımı olmak isteriz” açıklamasını yaptı.





1907 Fenerbahçe'nin mücadele ettiği League of Legends Şampiyonluk Ligi'ni Türkiye'de yaklaşık 4,5 milyon kişi takip ediyor.