Fenerbahçe'nin eski yıldızı iki kişiyi bıçakladı

İddiaya göre, 29 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Kadıköy’de bir parkta oturan ve daha önceden tanıdığı Erdoğan A. (55) ve

Sercan O.’nun (38) yanına gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Erdi Demir, ikili ile tartıştı. Daha sonra parktan ayrılan Erdi Demir, bir süre sonra yeniden parka geldi. Yine tartışma çıkması üzerine Erdoğan A. ve Sercan O.’, Erdi Demir’i darp ederken, Demir’de yanında bulunan bıçakla Erdoğan A. ve Sercan O.’yu yaraladı.

Olayın ardından hastaneye giden ve tedavisinin ardından polis merkezinde ifade veren Erdi Demir, “Olaydan bir gün önce arkadaşım olan Erdoğan A. isimli şahıs beni arayarak emrivaki konuşup benden kendisine 500 lira vermemi, parayı Fenerbahçe mahallesinde benim de tanıdığım olan bakkala bırakmamı, kendisinin parayı oradan alacağını söyledi. Ben bu şekilde para istemesine anlam veremedim. Çünkü daha evvelden kendisine rızaen para vermekteydim. Maddi durumum iyi olduğu için ve kendisini de eskiden sevdiğimden dolayı masraflarını karşılardım. Ben yine de telefonla bakkalı arayarak 500 lirayı vermesini söyledim. Aynı gün parayı almış. Erdoğan A.’nın olayın olduğu gün sahilde yanındaki iki kişi ile birlikte alkol aldıklarını görünce, konuşmak için ve neden emrivaki konuşarak para istediğini sormak amaçlı yanlarına gittim. Beni tehdit ettiği için de, avda kullandığım ve arabamda bulundurduğum bıçağımı çantaya koyup tedbir amaçlı olarak yanıma aldım. Çünkü Erdoğan A.’nın yanında bıçak olmadan dolaşmadığını bilirim. Yanlarına gittiğimde kendilerine bir abi olarak, ‘siz böyle giderse para için birbirinizi vurursunuz’ dedim. Erdoğan A. ve Sercan O. birden ayağa kalkıp ben ne olduğunu anlayamadan bana saldırdılar. Başıma ve yüzüme yumruklar atmaya başladılar. Ben kafama ciddi darbeler aldım. Erdoğan A.’nın her an bıçak çekebileceğini düşünerek ben de çantamda bulunan bıçağı elime aldım. Canım çok yanmıştı. Elimde bulunan bıçağı, korkutmak ve geri çekilmelerini sağlamak amaçlı sağa sola savurduğum esnada bıçağın kesi tarafı Sercan’a geldi. Ben de, çevreden gelen şahıslar olaya müdahale edince Erdoğan ve Sercan’ın arkadaşları olduklarını düşünerek olay yerinden ayrıldım ve hastaneye gidip tedavimi yaptırdım. Daha sonra polis merkezine kendim gelerek ifade verdim” dedi.

Erdoğan A. ve Sercan O. ise ifadelerinde, birkaç arkadaşları ile birlikte akşam saat 21.30 sıralarında Fenerbahçe sahildeki 18 Mart Parkı’nda otururken Erdi Demir’in alkollü bir şekilde yanlarına geldiğini, kendilerine küfür ettiğini ve ‘aranıza 100 lira atsam ikiniz birbirinizi yersiniz’ dedikten sonra elindeki bıçakla saldırdığını belirterek, olayda Sercan O.’nun karnından, Erdoğan A.’nın da kolundan yaralandığını ve şikayetçi olduklarını söylediler. Şüpheliler, çıkartıldıkları adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, müşteki-şüpheli Erdi Demir hakkında, ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplamda 2 yıl 1 aydan 9 yıl 2 aya kadar, müşteki-şüpheliler Erdoğan A. ve Sercan O. hakkında da ‘kasten yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Müşteki-şüphelilerin yargılaması, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

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