Fenerbahçe TV eski haber müdürü tutuklandı

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki

işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Burak Ekici, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gurkan Tuzlu, Ahmet Feyzullah Özyurt, Mutlu Özay, Mehmet Ali Ay, Muhsin Pilgir Yasir Kaya ve Cüneyt Seza Özkan tutuklanırken, Yusuf Duran ve Ahmet Sağırlı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında şüpheli 24 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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