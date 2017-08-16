MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Fenerbahçe TV eski haber müdürü tutuklandı

    Fenerbahçe TV eski haber müdürü tutuklandı

    DHA
    16 Ağustos 2017 - 20:16Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 20:40

    FETÖ’nün "medya yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u tutuklandı. Tutuklanan isimlerin arasında Fenerbahçe TV eski haber müdürü Yasir Kaya da bulunuyor.

    FETÖ’nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki

    işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Burak Ekici, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gurkan Tuzlu, Ahmet Feyzullah Özyurt, Mutlu Özay, Mehmet Ali Ay, Muhsin Pilgir Yasir Kaya ve Cüneyt Seza Özkan tutuklanırken, Yusuf Duran ve Ahmet Sağırlı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında şüpheli 24 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: yasir kaya , bylock , fetö
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri