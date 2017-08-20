Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etti!

Riot Games Türkiye tarafından bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük espor etkinliklerinden birine dönüşen League of Legends Şampiyonluk Ligi 2017 Türkiye Büyük Finali’nin şampiyonu belli oldu!

Bu yıl Türkiye Büyük Finali, kısa ismiyle TBF 2017 büyük bir ilke de imza atmış oldu. Geçtiğimiz 4 yıl boyunca (TBF düzenlendiğinden beri) turnuvada mutlu sona ulaşan Dark Passage, henüz çeyrek finalde League of Legend Şampiyonası'na veda ederken, Fenerbahçe ilk kez finala yükseldi.

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği büyük finalin sunuda kupanın kazananı BAUSuperMassive eSports’u 3-0’lık skorla mağlup eden 1907 Fenerbahçe Espor oldu.

Birçok kişinin favorisi olan Dark Passage aslında TBF 2017'ye hızlı başladı. Erken bir İlk Kan ile rakibi kule arkasına hapsetmesine rağmen, oyunculardan birinin kule altına girip ölmesi 1907 Fenerbahçe'nin hızlı bir şekilde oyuna dönmesini sağladı. Ardından üç boyunca oyun hakimiyeti ve disiplinini koruyan ekip, beklendiğinden kolay bir şekilde League of Legends Türkiye Büyük Finali 2017'yi kazandı.

"Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi Türkiye’nin köklü spor kulüplerini de ağırlayan bu organizasyon, adına yakışır şekilde ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden şampiyonlar yetiştirdi. Tüm sezon boyunca centilmence ve profesyonelce mücadele eden takımlara, bu güzel hayali gerçeğe dönüştürmek için emek verenlere ve bize olan desteklerini bir an olsun esirgemeyen League of Legends ve espor tutkunlarına teşekkür ediyorum.

Ülkemizi Çin’deki dünya şampiyonasında temsil edecek olan TBF 2017 Şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor’u tebrik ediyorum. İnanıyorum ki orada da büyük başarılara imza atacaklar ve uluslararası mücadelelerde bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edecekler.”

Sabahın erken saatlerinden itibaren izleyicilerin kapı önünde uzun kuyruklar oluşturduğu League of Legends 2017 Türkiye Büyük Finali, 12 binden fazla League of Legends ve espor tutkununu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bir araya getirirken, canlı yayınlarla 1 milyondan fazla izleyiciyi ekran başına topladı.