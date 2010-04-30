Fenerbahçe nasıl şampiyon oldu?

Tabi ki değil. Ben bu yazı okunsun diye o başlığı attım. Vefa Küçük’ün kafasına rakı konmadan ben inanmam. Fenerbahçe’nin sağı solu hiç belli olmaz. Ankara maçları bile Fenerbahçe için garanti değildir.

Peki, en azından nasıl lider oldu, bunu paylaşır mısınız?



Herşey Emre’nin Baros’u sakatlaması ile başladı.

Ciddi misiniz?



Hani Tarih dersinde öğretmen sorar ya, 1.Dünya Savaşı’nın sebepleri nedir diye, sen de hemen atlarsın, “Avusturya – Macaristan Veliahtı’nın öldürül...”. Önde gözlüklü, çirkin, bıyıklı bir kız vardır. O hemen döner “O sebep değil bir kere gerizekalı” der. Bunun gibi birşey. O bir kıvılcımdı. Aslında her şey Fenerbahçe – İ.B.B. maçı ile başladı.

Nasıl yani?



Bakın. Daum çok akıllı bir adamdır. Türkleri de çok sever. O kadar sever ki “Ben şimdi bir Türk hocası olsam, bu golü çalışmıştık derdim” der. O kadar sever ki en iyi arkadaşı Yılmaz Vural’dır. Sahada, klübede, parkta, her yerde sevişirler. Daum İBB maçında gördü ki, bu takımdan hiç birşey olmaz. Bari ben arkaya 6 kişi yaslayayım, Bilica ve Lugano’yu da fazla çıkartmayayım, ileride top tutarız, nasıl olsa diğer 16 takım kornerden, orta sahadan, duran toptan, Duran Duran’dan, her yerden gol yiyor dedi. Zaten Aziz Yıldırım da alttan devamlı sopa gösteriyor. Nitekim, 8 maçtır gol yemeyen ve 22 puan alan Fenerbahçe lider oldu. Hakem veya diğer konulara girmiyorum, İnternet kapanır.

Evet girmeyelim. Peki Kasımpaşa maçında çok gol kaçtı, di mi?



Allahaşkına biri gitsin, futbolculara “altıpas”ın anlamını anlatsın. Fenerbahçe ceza sahasına girmiş, hala birbirine pas veriyor. Herhalde biri demiş ki, altıpasta “6 pas” zorunlu. Bunlar da paslaşıyorlar. O kadar güvenmiyorlar ki kendilerine, hala paslaşıyorlar.

Fenerbahçe şampiyonluğu haketti mi?

Bir Federasyon hayal ediyorum; törende Alex, Arda veya İbrahim Üzülmez kupayı almaya gelirken, çıksın “Bu sene malesef kimse kupayı haketmemiştir. Kimseye kupa veremiyoruz. Seneye inşallah. Dağılabilirsiniz.” desin.

Bursa da mı haketmedi?



Fenerbahçe tüm büyük maçlardan, Trabzon ve Bursa dahil, 15 puan almış. Bursa ise 12. Eğer sen dersen ki, Fenerbahçe sadece büyük maçlara motive olup kazandığı için Lig’i haketmiyor, o zaman Bursa için de aynı şeyi söylemen lazım. Yani Lig’i domine edemiyorlar. Sadece Volkan-Sercan ile hızlı top oynuyor diye, sadece taraftarı hazır diye, bir takım koca şampiyonluğu hakedemez. Başka şeyler de yapması gerekir. Futbol anlamında tabi. Bana kalsa, Bursa bu sene şampiyon olacağına, 5 sene 2. olsun, Lig daha Sağlam olur.

Son yorumunuz, Barcelona – İnter maçı için olsun...

Galatasaray, artık Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenebilecek teknik direktörü bulmuştur. José Mário dos Santos Félix MORinho.