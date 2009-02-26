Fenerbahçe küme düşecek

Edip Uras yazıyor

Bu gidişle Fenerbahçe kesinlikle küme düşecek...

Geçenlerde haberlerde kısaca yer aldı. Fenerbahçe Deloitte firmasının on iki yıldır hazırladığı ve en fazla gelir sağlayan 20 futbol kulübünü belirleyen Futbol Para Ligi Raporu’nda 2007/2008 sezonu gelirleri ile 19. sırada yer aldı. Fenerbahçe’nin bu sezon genel performansı ile ilgili olsa gerek, bu haber çok sükse yapmadı ama çok önemliydi.

Raporun giriş özet bölümünde aynen şöyle yazıyor: ‘Fenerbahçe’ye tebrikler. Hem bu listeye giren ilk Türk takımı oldular, hem de bu yılın listesine beş büyük lig dışında giren tek takım olma özelliğine sahipler. Bu etkileyici bir başarı.’

Gerçekten etkileyici. Peki biz niye fazla etkilenmedik? Bu ekonomik krizde, Avrupa’nın birçok dev kulübünü geride bırakarak gerçek devler ligine girmiş bir takımımız var, özellikle Avrupa’da sürdürülebilir başarı dilenenlerimiz için yerde ararken gökte bulunan bir başarı. Aziz Yıldırım ve ekibinin göreve geldiğinden beri uğruna çok emek verdiği, zaman zaman sağlık problemlerine rağmen vazgeçmeden uyguladığı birçok politikanın hedefi, başkanın defalarca açıkladığı gibi tam da bu değil miydi? Muhteşem bir stat, Avrupalı rakiplerini kıskandıracak tesisler, imkanlar ve tüm bunların yanında marka değerinden en üst seviyede katma değer kazanarak büyümek ve bir dünya kulübü olmak. Zengin başkanların avuçlarına bakmadan, kendi gelirleri ile büyüyen, kurumsal bir yapı. Fenerbahçe 2007/2008 sezonunda bunu gerçekleştirdi. Bu dışarıdan bakıldığında gerçekten etkileyici.

Deloitte’in Para Ligi raporunda bu lige girebilmek için gelir alt sınırının daha önce tahmin edildiği gibi artık 100 milyon Euro’nun üstünde olması gerektiği belirtiliyor. Yani 100 milyon Euro gelirin yoksa küme düşersin deniyor kısaca. Fenerbahçe 111.3 milyon Euro ile 18. Sıradaki Stuttgart’ın sadece 200,000 Euro gerisinde. İnsanın ağzı açık kalıyor. Boğazın diğer tarafında parasızlıktan kıvranan ezeli ebedi rakiplere karşı böyle bir tablo, bundan iyisi Şam’da kayısı. Mı acaba?

Fenerbahçe’nin gelirinin yarısından fazlasını ticari faaliyetler adı altında yer alan ürün satışları ve sponsorluk anlaşmaları oluşturuyor. Özellikle Avea ve Adidas ile yapılan sözleşmeler, 2007/8 sezonunda çıkarılan yeni forma satışları bu rakamın 56,7 milyon Euro seviyesinde gerçekleşmesini sağlamış. 42,500 lük seyirci ortalaması da 20 takımlık listedeki 6 takımı geride bırakıyor.

Ama lige çıkmayı sağlayan bir başka nokta var: Geçen sezon sadece Şampiyonlar Ligi’nde oynanan çeyrek finalin bu tabloya yansıması UEFA’dan alınan yayın hakları tam olarak 17,3 milyon Euro. Raporun da çok açıkça belirttiği gibi: ‘2008/9 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Gruplardan çıkamayan Fenerbahçe’nin bu sezon listede yer alabilmesi zor. (...) Gelecek yıllarda bu listede yer almak için Şampiyonlar Ligi’ne devamlı katılım ve sürekli başarı Fenerbahçe için şart.’

Avrupa’da başarı sadece ezeli rakibine hava atmak için gerekli değil. Futbolun artık bir para oyunu olduğunu öğrenmediğiniz sürece, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynayan bir takımı, sadece lig şampiyonluğunu kıl payı Galatasaray’a kaptırdı diye başarısız ilan eder, başarıya tahammülsüz bir camiayız diyerek başındaki hocasından, takımdaki bel kemiğine herkesi bir kalemde harcarsanız, yaptığınız ayakta alkışlanacak onca işe egonuzu karıştırırsanız sonuç küme düşmektir ister istemez. Sezon başından beri yine 42,500 kişi ortalama ile stadı dolduran veya kombine biletlerini alıp koynunda saklayan taraftarlarınızın seneye bu sıkıcı, zevksiz ve tatsız tuzsuz takıma karşı ne kadar cömert olacağını da kimse bilemez.

Fenerbahçe gelecek sene ömrünün kelebek kadar sürdüğü bu ligden düşecek. Bu hafta Şampiyonlar Ligi maçlarını seyredenlere ise, geçen sene bu zamanlar buralarda bir ‘Avrupa’nın Yükselen Güneşi’ vardı dedirtecek.