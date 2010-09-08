Fenerbahçe kimlik değiştiriyor

Bu şahane cümleyi kurduğunda tarih 5 Mayıs 1996’ydı…

Aradan 14 yıl geçti…

Ve bu 14 yıl ondan hiçbir şey kaybettirmedi…

Dürüstlüğü ve açık yürekliliği her zamanki gibi ön planda…

Aynı zamanda adaletini ve dengesini, renk ayrımı yapmadan koruyabilen ender spor adamlarımızdan…

Aslında en önemli duruşu da bu…

Öyle ki; Ankaraspor teknik direktörüyken bir Beşiktaş maçında, Nobre’nin elle müdahalesi olmamasına rağmen hakemin golü iptal etmesine bile tepkisi “hak etmediğimiz bir puan aldık” olmuştu…

Fenerbahçe’nin başına geçtiğinde herkesin ortak korkusu Aziz Yıldırım’ın gölgesinde ezilmesiydi…

Şimdiye kadar sorun yok gibi görünüyor…

Belki de Yıldırım, geçmişte yaptığı hatalardan ders almış olacak ki, geri adım atmasını iyi bildi…

Bence şu sıralar Fenerbahçe’nin oynadığı futbol çok önemli değil…

Daum, Zico, Aragones gibi futbolu iyi oynatmayı bilen isimler bile Fenerbahçe’yi kurtaramadıysa, sorun sadece teknik değildir…

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Kocaman’ın, Young Boys mağlubiyeti sonrası “birikmiş sorunlarımız var, bunlarla yüzleşeceğiz” cümlesi sadece teknik anlamda bir analiz değil aslında…

Felsefesinde mental gerçekler de var…

Young Boys maçları oynanmadan öncesini bir irdeleyin…

Küçümseme, “bize rakip olamaz” kinayesi…

Canlı yayında rakibi analiz etmeden konuşanların “oyuncu kalitesi karşılaştırılamaz” cümleleri…

Hayır, rakip olabilirdi. Evet, karşılaştırılabilirdi!

Ön yargıdan yüzleşerek kurtulmak gerekiyor…

Ve en önemli “birikmiş sorun”, Galatasaray’a Kadıköy’de yıllarca bilenen psikolojinin genele yayılamaması…

Hiç unutmam Fanatik Fenerbahçeli Albay’ın “keşke hep Galatasaray’la oynasak” cümlesini…

Şu bilince varmak gerekiyor. Kadıköy’de kazanılmış bir Galatasaray maçı, kaybedilmiş bir Bursaspor maçından değerli değildir…

Sonuç ortada, üç puanların yer değiştirmesi Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaktı…

Bakış açısı bir boğanın kırmızıdan hoşlanmaması gibi…

Büyük zarar veriyor…

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Hoca’nın sadece oynattığı gençlere aldanmamak lazım…

Önemli olan kurguladığı Fenerbahçe ve kırmaya çalıştığı kavramlar…

Yarın bu gençlerle başarısız olabilir, ama ilerisi için umut ışığı fazlasıyla var…

Kocaman’ın mimiksiz ifadesinde derin bir dünya olduğuna inananlardanım…

Fenerbahçe’ye yaşatmaya çalıştığı hava günü kurtarmak değil, geleceği kazanmak…

Eğer başarılı olursa Aziz Yıldırım’dan, taraftara, Fenerbahçe başka bir kimliğe bürünecek…

Burada Hoca’ya yardımcı olarak başka bir gözle izlemek gerekiyor…

Beklenti sadece bir galibiyet olmasın, çünkü yıllar geçtikçe kaybedilenler daha fazla oluyor…

