Fenerbahçe kazandı ama

Şerife Çaldenk yazıyor

Bu haftanın zirvedeki tek kaybedeni ve ikinci sıraya düşen takımı Trabzon oldu."Bu maçla birlikte şampiyonluk yarışında ben de varım dedi Fenerbahçe" diyorlar bazı yorumcular.

Bana göre ona ben de varım denmez pek; yıkılmadım ama ayaktayım denir; o arabesk şarkıda olduğu gibi.

Zaten Fenerbahçe'nin hali de arabesk şarkılara konu olacak kadar acıklı.



Geçen sene şampiyon olamasa da Şampiyonlar Liginde "Ben De Varım" diyen Fenerbahçe bu sene ilk beşten aşağılara düşmeyeyim diye uğraş vermekte.



Bir golcü alındı; Emrahvari bakışları ile hepimizin içini acıtıyor (aslında kabartıyor)

Kendileri bu hafta DDDÖÖÖÖRRRRDDDDÜÜÜÜNNNNCCCCÜÜÜÜ gollerini attılar; evet başarı belki ama onunla birlikte çizgi film karakteri olmaya aday mimikleriyle Lugano da Lugano da dördüncü golüne ulaştı. Ama dikkatinizi çekerim Lugano "DEFANS" oyuncusu.

Aynı zamanda Lugano Guiza'nın attığı golün de pasını verdi.



Semih'e nazar değdi; ilk yarıyı kapattı. (Kendisine nöbetçi golcü deniyordu;şimdi ise kurtarıcı golcü deniyor ve herkes onun geri dönmesini bekliyor)



Alex psikolojik bunalımın eşiğinde; bedeni sahada ruhu nerelerde bilemiyoruz (Beşiktaş'a gidecek dedikoduları mı acaba canını sıkan) Bir de Emre'nin gelişinin Alex'i olumsuz etkilediği görüşündeyim.



Emre; bir sağlam bir değil;her maç ortalama 60 dakika oynuyor.



Deivid; sene başında yaşadığı sakatlığın izlerini üzerinden yeni yeni atıyor.(Bu akşam Lugano'nun golüne ön hazırlık niteliğinde olan köşe vuruşu akıl dolu ve çok da üzerinde çalışılmışa benzer nitelikteydi. Tebrikler)



Liste böyle uzar gider; formsuz olmaları yüzünden hangi maçta nasıl oynayacaklarını kimse kestiremiyor.



Bu hafta da kazandı Fenerbahçe ama izlediğimiz futbol hangimize zevk verdi ve de gelecek için ümit verdi?



Bu akşam on kişi kalan Antalyaspor gol atamadığı için maç böyle 2-0 bitti ancak karşısında başka bir rakip olsa idi ve on kişi kalmasa idi yine skor böyle şekillenir miydi acaba?