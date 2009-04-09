Fenerbahçe, Kayseri ve Cimbom yol açtı

Yıllardır takımlarımızın oynadıkları stadların çağdışı olduğundan söz eder dururuz. Ne zaman UEFA’yı ilgilendiren bir maçımız olsa, Avrupa’dan yetkililer gelir, bilmiş bilmiş sahalarımızı, stadlarımızı inceler, sonra da eksiklerimizi peş peşe sıralar dururlar.

Maçı olan kulübümüz de, alel acele çözümlerle, bir iki tadilat ve göz boyama ile sahasını Avrupa’ya hazırlayıp, elendikten sonra da, bir sonraki Avrupa maçına kadar “eski tas eski hamam”a döner. Gülşah Erkaya yazıyor

Türk futbolu, tesisler konusundaki bu makus talihini yenmek için hızlı bir değişim ve tadilat sürecine girmiş görünüyor.

Büyük tadilatlar dönemi Fenerbahçe ve Saracoğlu Stadı ile başladı. Aslında Kadıköy’de yapılana tadilat demek biraz haksızlık olur. Yıkıp yenisini yapsalar ancak bu kadar olurdu.

Fenerbahçe’nin Saracoğlu ile yaptığı bu gövde gösterisi ve rakiplerinin bir adım ilerisine geçmesi, bir zamanların en fazla şikayet edilen stadının tam bir futbol mabedine dönüşmesi, UEFA finalinin bu stadımıza verilmesi, futbolumuzda tesisleşme konusuna büyük bir ivme kazandırdı.

Saracoğlu örneğinin ardından Aslantepe ve Kayseri Kadir Has Stadı projeleri hızla uygulamaya konuldu.

Kadir Has’ın bitmesi, Aslantepe’nin ilerlemesi bu konudaki istekliliği daha da artırdı. Beşiktaş, Türkiye’nin en büyük ve modern stadını İnönü’nün yerine inşa etmekten bahsediyor.

Konya’dan yeni stad sesleri geliyor.

Gaziantep’de seçimden önce yeni stad sözü veren Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyespor Onursal Başkanı Asım Güzelbey, ilk icraat olarak yeni stadın yerini belirleme çalışmalarına başladı. Önerilerini sıraladı.

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, stadın yeri konusunda görüşlerini açıkladı. Konu kent gündeminde birinci sıraya oturdu. Çok sürmez yer belirlenir, inşaat başlar.

Yerel basın Gaziantep’de yeni stad konusunu çok sıkı takip ediyor. Gerçi etmese bile Asım Güzelbey ve İbrahim Kızıl “Yapacağız” dediyse siz bu işi bitmiş bilin.

Gaziantep, şehir merkezindeki stadın yerini satıp, burasının geliri ile arazinin daha ucuz olduğu başka bir yere yeni stad yapacak.

Fenerbahçe, varolan stadını kendi imkanları ile adeta yeniden yaptı. Galatasaray Aslantepe’yi sıfırdan yapıyor. Kayseri rekor sürede güzel bir tesise kavuştu. Tüm bu olumlu gelişmeler incelendiğinde yeni bir tesise sahip olmak ya da eskisini mükemmelleştirmek için pek çok model olduğunu görüyoruz.

Bu modelleri herkes kendi açısından incelerse, pek çok kulübümüz yeni bir tesise kavuşmak için uygulanabilir ve makul pek çok yolun olduğunu görecektir.

Kentler bu yollardan birisini seçtiğinde ülkemizin her yanından yeni ve çağdaş sahalar, tesisler fışkıracaktır. Zaten koşullar bu yollardan birine girmeyenleri yoldan çekilmeye zorlayacaktır.