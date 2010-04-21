Fenerbahçe hakkında

Dallandırıp budaklandırmadan kısa kısa sormak istiyorum…



Bugün Fenerbahçe taraftarına sorsalar en çok neyle övünüyorsunuz diye…



Başarı diyen de olur renkler diyen de…



Ve daha birçok şey…



Fakat en çok "ATATÜRK’ün takımı olmaktan gurur duyuyoruz" denir…



Peki, Atatürk'ün takımıyız diyen Fenerbahçe'ye Bilica yakışıyor mu?



"Ben futbolcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim..."



Mustafa Kemal Atatürk...



Bakın Büyük Önder çok güzel açıklamış...



Sözleşmede yazmıyor olabilir…



Yazmasında ne önemi var?



Önemli olan sözleşme değildir, duruştur…



Marka değerinden bahsedilen ve spor camiasına örnek olması gereken Fenerbahçe'nin bu tutumu hatadır...



Şampiyonluk kaçınca futbolcular tek tek kapının önüne konulacak maddesi sözleşmede yazıyor mu?



Yazmıyor!



Şimdi neden madde aranıyor?



Hemen hemen aynı saatlerde yapılan "Sanatçı kime denir" açıklamasıyla sanatçının sorumlulukları hatırlatılırken, Bilica’nın yaptığı "akıl dışı" hareket savunulmuş...



Ve hiç bir zorunluluğunun olmadı dile getirilmiş...



Sanatçılar topluma örnek olmak zorundayken, Fenerbahçe zorunlu değil midir?



100 yıllık bir camianın zorunluluğu yoksa ve bunu savunuyorsa, normal bir taraftarın görevi ne olursa olsun sanatçı, avukat, doktor veya öğretmen neden zorunlu olması bekleniyor?



Çok ilginç…



Ve ilginç olduğu kadar da samimi değil...

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“Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.”

Mevlana Celaleddin Rumi