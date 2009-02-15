Fenerbahçe Hacettepe'yi yedi

Yarın oynanacak BJK- Trabzonspor ve Bursaspor – Sivasspor maçlarından sonra lider değil belki ama üst sıralarda sıralama değişecek.

Tüm bunların gölgesinde geçen haftayı çok büyük bir kayıpla kapatan Fenerbahçe'nin bu akşam oynanan maçtan ne şart altında olursa olsun galip gelmesi gerekiyordu.

Hacettepe de bunun için tam bir biçilmiş kaftandı.

Haftalardır galibiyet yüzü görmeyen Ankara'nın bu güzide takımı(!) Fenerbahçe için iyi bir yem oldu.

Bu arada tabi ki Guiza'nın takım kadrosunda yer almayışı da galibiyet için önemli bir işaretti.

Şerife Çaldenk yazıyor

Biz artık Guiza'yı sahalarda değil tribünlerde görmek istiyoruz. O şekilde daha çok işe yarıyor.Bugün oynanan maçta da futbolcular aynı şeyi söylediler ve Alex'in açılışını ve de kapanışını yaptığı 7 adet gol yağdırdılar.Alex'in üçlediği maçta Semih iki, Deivid bir ve de Lugano bir gol attı.Lugano'nun bu akşam attığı golle Guiza'yı geçtiğini biliyor muydunuz?

Yönetim Guiza'yı yüklü bir tazminat ödemesi gerekeceğinden gönderemiyor.

Tamam, o zaman Lugano'yla görev değişikliği yaptırsınlar.

Lugano forvet oynasın, Guiza defansa geçsin.

Belki de Guiza'dan golcü olmadı, iyi bir defans oyuncusu olur.

Denemekten ne çıkar???

Fenerbahçe'nin karşısında gerçekten çok güçsüz bir rakip vardı.

Ama bu akşam önemli olan rakibin güçsüzlüğü değil Fenerbahçe'nin gücü ve kazanmak için olan azmiydi.

Alex takımın gerçekten kaptanı olduğunu gösterdi.

Bu akşam her şeyiyle sahada mücadele etti ve arkadaşlarını toparladı.

Bu maç bir dönüm noktası olabilir ve eğer iyi yönetilirse şampiyonluk iddiasını devam bile ettirebilir Fenerbahçe.

Sene başında bu takıma gelen hiç kimse artı değer katmazken tam tersi aldıkları transfer ücretleri yüzünden rahatsızlığa sebep oldular.

Gelenlerin hepsi maalesef gidenleri arattılar.

Bu akşam tek bir eleştirim var o da Saraçoğlu Stadının haline.

İstanbul'daki hava şartlarının da etkisiyle gitgide kötüleşen ve balçık bir tarlayı andıran saha umarım UEFA kupasına kadar kendine gelir.

Yoksa hiç hoş bir görüntü olmayacak izleyenler ve oynayanlar açısından.

