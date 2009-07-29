Fenerbahçe bu sezon gol yemez

Yani Bilica’lı Fener bu sezon yılın en az gol yiyen takımı olmaya adaydır. Tabi ki Anderlecht maçı gösterdi ki, Sivasspor’da gol yeme rekoruna adaydır.

Yaktın Beni Sivasspor...

Maç öncesi yazdığımız Sivas’a destek yazısının ardından, maçın bitiş düdüğü ile birlikte, cep telefonuma ve mail adresime mesaj yağmaya başladı. Bu mesajların en insaflısı “Bak Sivas’ı n’aaptılar” ya da “yanıldınız Gülşah hanım” gibisinden ve tamamı da neredeyse zil takıp oynar havadaydı.

Ben ne dünkü yazımda, ne de futbol sohbetlerimde “Sivas bu maçı alır... Bu turu geçer” demedim. “Maçı almasını çok istiyorum.. Turu mutlaka geçmeli... Geçerse en çok sevinen ben olacağım... Bu Anadolu futbolu için çok önemli... Üstelik de Sivas’ı büyükler klasmanına bir adım daha yaklaştıracak” dedim.

Gülşah Erkaya yazıyor

Ancak bir konuda yanılmışım. Meğer Sivas çoktan büyüklerin arasına girmiş bile!!! Çünkü bir Türk takımı Avrupa’da hezimete uğradığında üzüleninden çok sevineni oluyorsa, Türk futbol literatüründe o takımın ünvanı ‘büyük’tür. Sırf bu yüzden bile BÜYÜKSÜN SİVASSPOR... Ben Sivas’ın bu maçtan avantajlı bir skorla dönmesini çok istiyordum. Şimdi de bir mucizenin gerçekleşmesini, olmazın olmasını ve Sivas’ın tur atlamasını çok istiyorum. Bu imkansıza yakın bir istek ama olsun. Üstelik Sivas bunu başarırsa Gaziantepspor gibi Anadolu klüplerinin önüne aşılmaz bir set çekecek. Yine de olsun. Sivas o seti çeksin biz de geçmek için uğraşalım. Ne olur ki yani...

Petkoviç takımın kimyasını bozdu...

Petkoviç ilk goldeki hatasıyla hezimetin kıvılcımını çaktı. O dakikadan sonra da “Kalenizi nasıl savunamazsınız” başlıklı bir defans rezaleti izledik. Ters tarafa açılan her topta kalecimizle karşı karşıya kaldılar. Direkten dönen topu bizimkiler izlerken, Chatelle 20 metre geriden gelip topa vurdu. Adamlar 2-3 defans oyuncumuzun arasından halı sahada bile olmayacak fantezi paslar çıkardılar. Kalecilerinin asisti ile gol attılar. Üstelik kalecimiz dahil üç oyuncumuz savunmadayken ve tek kişiyle. Hele dördüncü golde, dört oyuncumuzu binbir artislikle ekarte edip ağları buldular.

Aslında bu işin özeti, biz ne bir daha bu kadar kötü bir Sivas izleriz, ne de Anderlecht bu kadar ballı gününde olur. Tabi bu arada giden bizim tur oldu, o ayrı konu.

Maçın hareketi...

Maçtan sonra gelen mesajların ağırlıklı bir kısmı Bülent Uygun’u UYGUN bir dille eleştirmem yönündeki tavsiyelerden oluşuyordu. Ben bu tip bir maçtan sonra teknik konulara girmeyi ve bazılarının deyimi ile “Hocaya Giydirmeyi” çok UYGUN bulmuyorum. Çok ısrar ediyorsanız malzemeciye falan giydireyim ama bu maçta Bülent hocaya dokunmayayım. Hem zaten ilk golün ardından De Sutter’in çaktığı asker selamı yeterli bir mesaj ve hareketti bence...

Ofsayd-Ofsayıt!..

Maçı anlatan Güven Göktaş ve yorumcu Ömer Üründül tüm bu kötü görüntülerin üstüne tüy dikmek için yarıştı. Göktaş ısrarla her pozisyonda OFSAYD derken, Üründül bir kaç kez partnerini düzeltmek adına “Evet burada OFSAYIT yoktu” cümlesiyle araya girip, her golden sonra da “İşler çok kötü gidiyor” cümlesini kurarak zaten zıplamış olan sinir katsayılarımızı ikiyle çarptılar. Bizim komşunun 9 yaşındaki oğlu 4. golden sonra “Ömer Üründül şimdi işler çok kötü gidiyor diyecek” dedi. E Allahı var Ömer bey de çocuğu mahcup etmedi.

Evet Ömer Üründül’ün de beş defa söylediği gibi, bizim için işlerin çok kötü gittiği bir geceydi. İkinci maç için Sivas’a söyleyebileceğimiz tek cümle var. “Bir teselli ver”...