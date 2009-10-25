Derbilerin derbisi, yÃ¼zÃ¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±ÄŸÄ± 2009 yÄ±lÄ±nÄ±n son karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda KadÄ±kÃ¶yâ€™de FenerbahÃ§e ile Galatasarayâ€™Ä± yeniden karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi. GeÃ§en sezona denk gelen Nisan maÃ§Ä± taraflÄ± tarafsÄ±z herkesin aÄŸzÄ±nda kÃ¶tÃ¼ bir tat bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Futboldan nasibini almamÄ±ÅŸ maÃ§Ä±n sonlarÄ±nda Ã§Ä±kan kavga, havada uÃ§uÅŸan kÄ±rmÄ±zÄ± kartlar filan derken bir baktÄ±k Ekimâ€™in sonu gelmiÅŸ. Yani altÄ± ay. Derbinin derbiliÄŸini tehdit eden bu gereksiz gerilim konusunda Ã§ok yazÄ±ldÄ± Ã§izildi laklaklandÄ± ama gÃ¶rdÃ¼k ki deÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok. KadÄ±kÃ¶y Ã§imlerinde daha maÃ§ baÅŸlamadan, kadrolarÄ± olduk.a deÄŸiÅŸmesine raÄŸmen iki takÄ±m oyuncularÄ± birbirine girdi. TribÃ¼nlerden gelen cisimler yardÄ±mcÄ± hakemin daha bayrak kaldÄ±ramadan kafasÄ±nÄ± yardÄ±. Christianâ€™Ä±n koÅŸu alanÄ±nÄ± aÃ§arken Galatasaray tribÃ¼nlerine koÅŸan Ardaâ€™yÄ± hafiften itmesi ve Ardaâ€™nÄ±n dudaklarÄ±ndan â€˜Adam Olâ€™ okunmasÄ± ve itiÅŸ kakÄ±ÅŸ. Christianâ€™Ä±n â€˜adam olmakâ€™ deyimini kavrayacak kadar TÃ¼rkÃ§e bilip bilmediÄŸi ayrÄ±, Galatasaray kaptanlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¼kselmiÅŸ genÃ§ Ardaâ€™nÄ±n bundan nasibini almamÄ±ÅŸ olmasÄ± daha komik. Kaptansan Ã¶nce adam olacak olan sensin. TakÄ±mÄ±nÄ±n ve tribÃ¼nlerin gerilimini arttÄ±rmak neye yaradÄ±? Herhalde sadece ratingci medyaya. Â Edip Uras yazÄ±yor

Ä°leride tek forvet KazÄ±m ile maÃ§a baÅŸlayan FenerbahÃ§e maÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda biri sayÄ±lmayan iki gol bulunca ve Alexâ€™inki ile Ã¶ne geÃ§ince oyunun ÅŸekli deÄŸiÅŸiverdi. Galatasaray topu ve orta alanÄ± sahiplendi. Ä°leride basan ve takÄ±m savunmasÄ±nda iyi gÃ¶zÃ¼ken sarÄ± lacivertlilerle bir kÃ¶r dÃ¶ÄŸÃ¼ÅŸÃ¼ne giriÅŸtiler. Ã–yle ki, hÃ¼cum hattÄ± Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ denilen sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar ilk ÅŸutlarÄ±nÄ± 37. Dakikada attÄ±lar. FenerbahÃ§e ise orta alandaki bu kalabalÄ±kta top yapamadÄ±, ilerideki KazÄ±mâ€™a ÅŸiÅŸirdiÄŸi toplarla umut peÅŸinde koÅŸtu. KazÄ±mâ€™Ä±n ilk yarÄ± boyunca Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu ancak bazÄ±larÄ±nÄ± hÃ¼cum faulleriyle kendi kestiÄŸi koÅŸularÄ±ndan pek sonuÃ§ alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyelim. FenerbahÃ§e ileride bastÄ±ÄŸÄ± ve topu rakip yarÄ± alanda tuttuÄŸu sÃ¼rece, Ã¶zellikle devrenin sonlarÄ±na doÄŸru Ã§ok tehlikeli oldu. Ä°kinci gol iÃ§in ÅŸanslar yakaladÄ±. Alexâ€™in ve Luganoâ€™nun toplarÄ±ndan birine Franco diÄŸerine de direk engel oldu. Devre arasÄ±na Fener Ã¶nde girdi. Â Â

Ä°kinci yarÄ± kalite olarak belki de bu seneki en gÃ¼zel maÃ§lardan biriydi. Pozisyon olarak Ã§ok zengin deÄŸildi belki ama kÄ±ran kÄ±rana bir mÃ¼cadele izledik. Uzun zamandan beri ligimizde bu kadar mÃ¼cadeleli bir karÅŸÄ±laÅŸma izlememiÅŸtik, Ã§ok keyifli bir devreydi. Alexâ€™in penaltÄ± golÃ¼yle aÃ§Ä±ldÄ± devre, maÃ§ kopar gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼rken hemen Ã¼Ã§ dakika sonra Hakan Balta sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ± yeniden maÃ§a dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. Kornerden gelen topta Volkanâ€™Ä±n tutamadÄ±ÄŸÄ±, defansÄ±n mÃ¼dahale edemediÄŸi top Fener aÄŸlarÄ±na gitti. Â

Son yarÄ±m saat karÅŸÄ±lÄ±klÄ± hamleler, muhteÅŸem bir mÃ¼cadele, gol pozisyonlarÄ± ve heyecan iÃ§inde geÃ§ti. Keita iyi futbolcu ancak baskÄ±ya dayanamadÄ±, Roberto Carlosâ€™un nefesini sÃ¼rekli ensesinde hissetti ve en sert faulde rakibine yumruÄŸu yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p soyunma odasÄ±na gidiverdi. Sinirine yenik dÃ¼ÅŸen Ardaâ€™yÄ± kenara alÄ±p Elanoâ€™yu sahada bÄ±rakan Riijkard, Ã¶nce Kewell ile soldan gelmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼, Keitaâ€™yÄ± kaybedince AydÄ±nâ€™Ä± oyuna sÃ¼rdÃ¼. Daum ise sakatlÄ±ktan yeni Ã§Ä±kÄ±p iki gol birden atan Alex ile KazÄ±mâ€™Ä± oyundan alÄ±p Guiza, Dos Santos ikilisi oyununu oynadÄ±. Guiza golleri Ã¼Ã§leyip maÃ§Ä±n perdesini indirdi ama gol kaÃ§Ä±rmada sÄ±nÄ±r tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± boÅŸ kaleye atamadÄ±ÄŸÄ± golle yine sergiledi.Â Â

FenerbahÃ§eâ€™de kÃ¶tÃ¼ denecek Ã§ok oyuncu yoktu, hepsi Ã§ok mÃ¼cadele ettiler. Bilica geldiÄŸinden bu yana en iyi maÃ§Ä±nÄ± oynadÄ±, Topuz saÄŸ kanatta baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±, Emre eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± orta alanda Christian ile birlikte Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda kaleci Franco hem top Ã§Ä±karÄ±rken yaptÄ±ÄŸÄ± hatalar, hem de oyun iÃ§indeki hareketleriyle kÃ¶tÃ¼ not aldÄ±. Ayhan ve Sarp orta alanda yÃ¼kÃ¼ taÅŸÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar belki oyunun kÄ±rÄ±lma noktalarÄ±nda Topal kullanÄ±labilirdi. Â

SonuÃ§: Ã¼Ã§ oldu. FenerbahÃ§e rakibini iyi analiz etmiÅŸti, Ã§ok daha fazla gol atabilirdi Ã¼Ã§te kaldÄ±. Galatasaray ise hÃ¼cumdaki kuvvetinin ancak ligin ve Avrupaâ€™nÄ±n vasat ekiplerine karÅŸÄ± birÅŸeyler ifade ettiÄŸini geÃ§ de olsa anlamÄ±ÅŸ oldu. MÃ¼cadeleyi seven ekipler karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok gol yemeye devam edecek sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar. On yÄ±l uzun zaman, bu maÃ§la FenerbahÃ§e onbirden gÃ¼n almÄ±ÅŸ oldu.