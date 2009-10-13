Fener için zor maç

Gündeme de çok uyduğu, Gaziantepli’nin hedef ve dileklerini anlattığı için de hemen kent içi mail trafiğinde dolaşmaya başladı. Ben de güzel ve zekice bulduğum için sizlerle paylaşmak istedim. Futbol da rekabet de böyle espirili yaklaşımlarla güzel. Kavga ve küfürle değil...

Gaziantepspor camiası son bir haftadır, Fenerbahçe’den başka hiçbir şey düşünmüyor.

Gülşah Erkaya yazıyor

Geçen sezonun ilk maçında Fenerbahçe’ yi yenen Gaziantep için bu maç tam bir dönüm noktası. Bu sezon somut bir hedef koymayan “hedefimiz geçen sezonun üstüne çıkmak” diyen yönetim ve teknik heyet, bu hedefi tutturmak için Fener’i yenmek zorunda olduğunun farkında. Puan olarak arzu edilen yerde olmayan takım, Fenerbahçe’yi yenemezse ‘geçen sezonu yakalama’ hedefini tutturamamış sayılacağını biliyor.

Gaziantep’te işler çok yolunda değil açıkçası. Gidenlerin yerine gelenler henüz hazır olmadıkları için büyük sıkıntı yaratıyorlar.

Başkan İbrahim Kızıl, sezon öncesi ve başlangıcında verdiği “Golcünün babasını alacağım”, “4 büyüklerin isteyip alamadığı bir kaleci alacağım”, “Tabata’dan iyisi hazır bekliyor”, “Satarım satmam kime ne” gibi demeçleri yüzünden sıkıntı yaşıyor. Her başarısız sonuçta bu demeçler yerel basının manşetlerinde yer buluyor.

Teknik Direktön Couceiro ise ayrı bir dert. Hem Litvanya Milli Takımını hem de Gaziantepspor’u çalıştıran genç hoca Litvanya ile son maçına da ç ıktı ve o defteri kapadı. Artık tamamen Gaziantepspor’a kanalize olan Couceiro yine de hedefteki ilk isimlerden. Milli maç arasında Antalya’da kamp yapan Gaziantepspor’un başında yardımcısı vardı. Kendisi takımdaki yerini Fener maçından 3 gün önce alabilecek. Böyle bir maça hazırlanmak için zaten bünyesinde pek çok sıkıntıyı taşıyan bir takıma 3 gün çok az bir süre gibi görünüyor. En azından Anti-Couceirocular böyle düşünüyor.

Gaziantepspor taraftarı ise geçen sezon yaşanan olaylar ve Bekir transferi yüzünden bu maçı bir onur mücadelesi olarak görüyor. Bu nedenle naklen yayına rağmen stadı dolduracakları kesin. Ancak Galatasaray maçında olduğu gibi tribünlerin büyük bir kısmının Fener taraftarına verilmesi ya da Fener taraftarının kendisine ayrılan yerler dışında da stada sızmaya çalışması muhtemeldir.

Bu yüzden haftanın en sıcak ve riskli maçlarından birisi Kamil Ocak’ta oynanacak. Güvenlik güçlerinin ve yöneticilerin özel bir hassasiyet göstermesi gerek iyor.

Sahaya baktığımızda ise ihalenin Zurita, Olcan ve İvan’da kilitleneceğini söyleyebiliriz. İyileşip kendisine gelen İvan ile bu sezon çok formda olan Zurita ve Olcan’ın bu maçta göstereceği performans maçın sonucunu belirler. Yani maçı Gaziantep’in sol kanadı ve Zurita’sı ya çözer ya da karıştırır.

Bu maç her durumda her iki takım için de çok zor ve önemli. Fenerbahçe açısından en kısa ve özet bakış açısı bile maçı önemli kılıyor. Çünkü Kadıköy’de, Galatasaray karşına namağlup lider olarak psikolojik bir üstünlük ile çıkmak istiyorlar. Ayrıca rekoru uzun süre kırılamayacak kadar geliştirme fırsatını da tepmek istemiyorlar. Tabi bir de kazanana verilen 3 puan var ortada. Dağ taş motivasyon. Daha ne olsun ki?

Yani neresinden baksanız zor, keyifli ve her sonuca gebe bir maç bizleri bekliyor. E tabi biz de maçı bekliyoruz...