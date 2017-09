Fener bu, hem sever hep döver

Herkes farkındaydı ki, maç bitince sahaya koşup tekme atan o fıçı görünümlü arkadaş, 79 tane fıçı efes devirip maça gelmişti. Malesef, Allah’ın sopası yok fakat tribünün sopası var.

Geçen haftaki o Adana Adliyesi görüntülerine benzeyen final maçından bahsetmeyeceğim, merak etmeyin.

Emrah Öner yazıyor

Kill For You, Roberto Carlos, “6 Kasım’da 6-0” formalı basketbol seyircisinden de bahsetmeyeceğim, yine merak etmeyin.“Kendini bilmez birkaç taraftarın yaptığını koskoca Fenerbahçe’ye mal etmemek lazım” klişesinden bahsetmeyeceğim, hiç hiç merak etmeyin.

Çünkü kendini bilmez taraftar sayısı Türkiye’de 6-7’dir. Bizim sokakta bir amca var, onla beraber 8. Kaynımın kayınçosu, 9. Bir de Rambo var, 10. Bunlar topu topu 10 kişi.

Bu arkadaşlar şansa o maça hep beraber gitmişler ise olay çıkar. Biri eksik olsun, başkanlar fair-play ödülü alır.

Fakat bir gerçek var ki;

Her ne kadar Fenerbahçeli taraftar 4-0’lık Samsun maçından sonra antreman basıp Müjdat’ı, Arap İsmail’i sopa ile kovaladıysa da, Rüştü’yü cipinde tekmelediyse de, kesinlikle bu tür olaylar sadece Fenerbahçe’ye has birşeydir diyemiyorum. Çünkü daha bir kaç sene önce Beşiktaş tribününde gencecik çocuk öldürülmüştü, Trabzon’da taş yağmıştı, Sami Yen’de tribün çökecekti vs...

Zira, bu sorun sosyoloji temaları içerdiğinden iddia ediyorum, Türkiye’de F1 takımı kurulduğu anda, birkaç kendini bilmez piste girer Button’a balata saplar, Kovalainen’i kovalar, Alonso’yu da rüzgar tüneline sokar. Allahtan adamlar final maçını görmüşler de, F1’i kapatıyorlar.

Burada tek suçlu Efes’tir. Efes’in en büyük suçu Fenerbahçe’yi yenmektir.

En suçsuz da o tekme atan arkadaştır.

Çünkü yöneticiler geçen sene onu ve onun gibileri doldurmuş, yarı final demiş, kupa sözü vermiş, 3 sene şampiyonluk demiştir.

O arkadaş süper kadro diye kombine almış, fakat karşısında Emreciksin’i, Belezoğlu’nu, Ali Bilgin’i, Burak’ı, Güiza’yı bulmuştur. Taraftar sinirlidir, çünkü kandırılmıştır. Taraftar sinirlenince o an karşısına ilk çıkana, zenci de olsa, beyaz da olsa girer.

Kandırılmak ve Efes deyince aklıma bir şey geldi.

Geçenlerde ETS ile Bodrum Voyage Charm’daydık.

Manzara süper. Deniz süper. Kaleye karşı eşini al, rakını al, buzunu al.

Otel ultra herşey dahil, limitsiz yerli yabancı içki.

Ama yalan da limitsiz.

Bira istiyorsun, Efes ücretsiz, diğerleri ücretli.

Nasıl olur? Limitsiz yerli yabancı içkideki olaya bak.

Efes de Efes değil zaten.

Sahildeki barda fıçı bira var, şişe bira yok.

Gittim sordum, şişe bira yok mu dedim?

Yok dediler.

Sonra öğrendim ki, resepsiyondaki barda varmış.

Her yarım saatte bir 5 kat yukarı çıktım. Garson resepsiyondan getirmiyor çünkü. Anam ağladı.

Sabah açık büfeye girdim. Taze portakal suyu alayım dedim.

2.5 TL dediler. Ne parası dedim? Taze portakal suyu paralı dediler.

Yahu, mayomun içide bozuk para mı taşıyacağım ultra herşey dahilde?

Tamam, mayoma da bazı şeyler dahil fakat sınırsız bir yere gelmişim parayı nereden bulayım sabah sabah? Ayrıca niye para getireyim?

Votka istiyorsun, sadece bir marka var. Viski istiyorsun, bir marka var. Onunda ismini ilk defa duydum. Diğer bildiğin bütün markalar ekstra.

Alakart restoranına gittik. Tatsız tuzsuz bir kavun geldi. Biraz daha istedik. Menüde kavun bu kadar dediler. Yahu yukarıda sınırsız kavun var, git getirsene. Getirmiyorlar. Ben rakıya kızarmış ekmek mi banayım? Öyle kaldık.

Sabah bir peynir yedik. İnanılmaz lezzetli.

Bir baktım, akşam o peynirden yok.

Dedim, “Sabah bir peynir vardı, rakı ile iyi gider, o peynirden kalmadı mı?”

Dediler, “Ağabey, o peyniri akşam çıkartamıyoruz. Yasak.”

Zannedersin, Tümen Komutanı emretmiş.

İşte aynı Fenerbahçe.

Dışardan müthiş transferler, paralar, pullar, altın karmalar, imza şovlar.

İçine bir giriyorsun, Uğur Boral, Maldonado, Deniz Barış.

Soruyorsun, yıldız transfer yok mu?

Var işte, 30 milyonluk Mehmet Topuz diyorlar.

Başka yok mu, diyorsun.

Yok ekstraya girer, diyorlar.