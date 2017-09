Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki ortaokulda 6 yıldır görev yapan Özel, öğrencileri ile birlikte yaz tatili öncesinde Esenyurt Mahallesi'ndeki lojmanın bahçesinde meyve ve sebze yetiştirmek için alan hazırladı.

Özel ve öğrenciler, 100 metrekarelik bahçede ektikleri domates, salatalık, biber, kavun ve karpuz gibi çeşitli sebze ve meyvelerin bakımını da tatil boyunca birlikte yaptı. Emre Özel, bahçede yetiştirdikleri ürünleri de hasadın ardından öğrencileri arasında paylaştırdı.

"Okul sadece üstünde çatı, etrafında dört duvar olan yer değildir"

Özel, fen bilimlerinin aslında hayatı ifade ettiğini söyledi.

Fen bilimleri dersinde tozlaşma, çiçeğin yapısı ve fotosentez gibi konuların işlendiğini belirten Emre Özel, öğrencilerin bu aşamaları gözlemleyebilmeleri için uygulama bahçesi oluşturduğunu anlattı.

Özel, uygulama sayesinde öğrencilerin fen bilimlerine ilişkin temel bilgileri daha kolay kavrayabildiklerini vurgulayarak, çocukların bahçenin ekime hazır hale getirilmesinden tohumların toprakla buluşmasına, bakımından hasadına kadar her aşamada görev aldığına işaret etti.

Bahçede çalışmalara yaklaşık 4 ay önce başladıklarını ifade eden Emre Özel, ürünlerin bakımı dolayısıyla yaz tatili döneminde de köyden ayrılmadığını söyledi.

Özel, öğrencilerinin fen bilimlerini sadece sınıf ortamında deftere yazarak öğrenmelerini istemediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimin uygulama sayesinde sınıf ortamında öğrendiklerinden daha fazla bilgiyi bahçede edindiğini düşünüyorum. Her aşamada görev alan öğrencilerimle artık ürünlerin hasadını yapıyoruz. Öğrencilerim, uygulama sayesinde fen bilimlerini deftere yazarak değil, toprağı kazarak öğreniyor."

Öğrencilerini çok sevdiğini, tatili onlarla geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Emre Özel, "Okul sadece üstünde çatı, etrafında dört duvar olan yer değildir. Aslında her yer okuldur. Hepimiz bu konudaki bakış açımızı değiştirmeliyiz. Bakış açısını değiştirdiğimizde, aslında bizim için her mekanın okul, her olayın da bir kazanım olduğunu göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler uygulamadan memnun

Öğrencilerden Murat Deniz, öğretmenin derste anlamadıkları konuları bahçede uygulamalı olarak yeniden anlattığını söyledi.

Sınıftakinden daha kalıcı bir eğitim aldıklarına inandığını belirten Deniz, "Öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Bizim için elinden gelen her şeyi yaptı ve okulumuza bir yenilik daha kattı" dedi.

Enes Akgün ise arkadaşlarıyla bahçede yaz tatili süresince eğlenceli vakit geçirdiğini anlattı.

Bitkilerde arılar vasıtasıyla yaşanan tozlaşma olayını gözlemlediklerini anlatan Akgün, "Kitaptan okuyup anlamaktansa, burada bizzat gözlemleyerek ya da yaparak anlamak bizim için daha öğretici oldu" diye konuştu.