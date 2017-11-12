Felsefecilerden iki TYT talebi

Üniversite sisteminde yapılan yeni düzenleme özellikle felsefe ve coğrafya alanında çalışanların eleştirilerine yol açmıştı. TYT’de felsefe sorularının yer alması gerektiğini savunan Felsefeciler Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri, 25 Ekim’de YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştüklerini ve taleplerini kuruma ilettiklerini açıklamışlardı. Change.org internet sitesinde de ‘Yeni üniversite sınavında felsefe grubu derslerinin katkısı ve ağırlıkları arttırılmalı’ başlıklı imza kampanyasına 4 bin 994 kişi destek vermişti. YÖK sistemde revizyona giderek TYT’de 5 felsefe sorusuna yer verileceğini açıkladı.

EŞİT AĞIRLIK PUANINDA ETKİSİ OLMALI

Felsefeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Caner Asna, “Bunu bir kazanım olarak görüyoruz. Geri adım atacaklarını biliyorduk. Okullarda verilen dersin sorularda yer almaması hatalıydı. Bunu görüşmelerde iletmiştik. Önerimiz Türkçe ve matematiğin 30 soru olması, buradan gelecek soruların fen ve sosyale ayrılarak bu alanların soru sayısının artması” dedi. Felsefe alanında çalışan önemli akademisyenlerden Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Çotüksöken, “Felsefe grubu derslerinin içindeki felsefe dersi 11’inci sınıfta zorunlu. Gelecek yıl 10’uncu sınıftan itibaren okutulacak. TYT’de felsefe sorularının olması olumlu ama eşit ağırlık puan hesaplamasında felsefe de dikkate alınmalı” diye konuştu.