Feldkamp’a bir şey olursa, biz ne yaparız

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un hedefleri belli. ŞAMPİYONLUK. Avrupa Kupalarında FİNAL OYNAMAK.

Sivasspor, Kayserispor, Gaziantepspor gibi takımlar üst sıralarda yer alıp, Avrupa kupalarına katılmayı hedefler.

Diğer takımlar da ise amaç, orta sıralarda ligi bitirmektir. 6. haftadan itibaren gazetelerde, teknik direktör istifaları ve göreve son verme haberleri yer almaya başlar. Az kötü sonuç alan takımlarda ise dedikodular ayyuka çıkar.

Anadolu takımlarındaki bu teknik kadro değişikliklerinde, göreve gelecek isimler az çok bellidir.

Gökmen Avcı yazıyor

Büyük olasılıkla Yılmaz VURAL. Bilemedin Erdoğan ARICA. Erdoğan ARICA oldu oldu, olmadı, Güvenç KURTAR. O da olmazsa GARANTİ Samet AYBABA. Nejat BIYEDIÇ’i de unutmamak gerekli.

Üç büyüklerde ise favori isim LUCESCU. Google’da LUCESCU diye arama yapın, “Adnan POLAT’tan LUCESCU Harekatı”, “SAĞLAM Gidiyor LUCESCU Geliyor”, “Fenerbahçe’nin Ocak Ayı harekatı LUCESCU” gibi haber başlıklarını görürsünüz.

Galatasaray’da akla gelen ikinci isim Fatih TERİM olur. Daha sonra FELDKAMP.

Sebep gayet açık. Genelde bu takımlarda daha önce görev yapmış olan bu isimler, riski en aza indirir. Herkes onların huyunu, suyunu bilir. Bir de tembel bir yapıya sahip olduğumuzdan, yeni birini araştırmak zor iştir. Ne gerek var.

5 Nisan 2008 tarihinde, yönetim kurulu ile oluşan fikir ayrılığını gerekçe göstererek Sayın FELDKAMP istifa eder. Adnan SEZGİN’in belirttiği gibi FELDKAMP görevi kendi bırakmış ise, şampiyonluğu kovalayan bir takımı yarı yolda bıraktığından, camianın biraz kırgın olması gerekir. O dönemde, bu istifaya kızanlarda olmuştu, sevinenlerde. Yönetimin FELDKAMP’ı istifaya zorladığı da iddia ediliyordu. Galatasaray sezonu şampiyonlukla tamamlamasaydı, Başkanın ve yöneticilerinin durumunun ne olacağını siz düşünün.

Teknik direktörsüz tamamlanan sezonun ardından yönetim, 2008-2009 sezonunun teknik kadrosu oluşturmak için ne yaptı? Tabii ki FİKİR AYRILIĞI’na düştükleri FELDKAMP’a danıştı. O da SKIBBE’yi önerdi.

Taraftar ve bazı yöneticiler, takımın oynadığı oyundan, yaşanan puan kayıplarından ve Şampiyonlar Ligi’ne girememekten SKIBBE’yi sorumlu tutmakta idi. SKIBBE’ye yapılan bir iki uyarının işe yaramadığını gören yönetim, “BORÇLUDAN TAHSİLAT YAPAMAYINCA KEFİLİ ARAYAN” bankalar gibi FELDKAMP’a başvurdu. Ve beklenen haber geldi. “FELDKAMP TEKRAR GALATASARAY’DA”. İstikrar dedikleri bu galiba.

İstikrar deyince, hemen örnek verilen SIR Alex FERGUSON, yaklaşık 20 yıldır aynı kulüpte görevine devam ediyor. Bizde de aynı isimler görev yapıyor. Ama, Süleyman DEMİREL gibi “6 KERE GİDİP, 7 KERE GELEREK”.

Galatasaray camiası artık yeni bir isim bulmak zorunda. FELDKAMP’ın yaşı bir hayli ilerledi. Allah gecinden versin, Ona bir şey olursa, büyük bir boşluğa düşeriz.

