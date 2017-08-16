MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Felakette ağır bilanço! 600 kişi daha kayıp

    Felakette ağır bilanço! 600 kişi daha kayıp

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 10:14Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 10:19

    Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da Pazartesi günü meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e ulaşırken, BBC'ye konuşan bir hükümet yetkilisi en az 600 kişinin daha kayıp olduğunu söyledi.

    Sierra Leone Devlet Başkanı Ernest Bai Koroma, büyük bir yıkım yaşadıklarını belirterek acil yardım çağrısında bulundu. BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre afet bölgesinde 400'e yakın kişinin hayatını kaybettiği yetkililer tarafından doğrulanmış durumda.

    Kızıl Haç, sağ durumda birinin bulunabilmesi için zamanla yarışıldığını duyurdu. Morglarda yer açılabilmesi için cenazelerin Çarşamba günü toplu halde gömüleceği bildirildi.

    Devlet Başkanı Ernest Bai Koroma'nın sözcüsü Abdulai Baraytay, BBC'ye yaptığı açıklamada, cesetlerin halen toprak altından çıkarıldığını söyleyerek, "Tüm toplum şu anda yasta. Yakınlarını bulamayanların sayısı 600'ün üzerinde" dedi.

    Birleşmiş Milletler ise bu ülkede bulunan birimlerinin kurtarma çalışmaları için harekete geçirildiğini duyurdu. BM sözcüsü Stephane Dujarric, su kaynaklı olası bir salgın hastalık tehdidine karşı önleyici planlar yapıldığını açıkladı.

    3 BİNDEN FAZLA KİŞİ EVSİZ KALDI

    Freetown'da toprak kayması sonucu Sugar Loaf Dağı'nın bir yamacı evlerin üzerine çökmüştü. Şiddetli yağış sonrası yaşanan toprak kayması sırasında birçok kişi hâlâ uykudaydı.

    Sierra Leone yoğun yağışlara alışkın bir ülke olsa da güvenli olmayan evler sellerden etkileniyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfuslu sahil kenti Freetown, her yıl yoğun yağış ve sellerle mücadele ediyor. Ülkede 2015 yılında da muson yağmurlarının ardından meydana gelen selde 10 kişi ölmüş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.

    Etiketler: Sierra Leone , toprak kayması , felaket
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri