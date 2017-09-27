Felaketin eşiğinden dönüldü! İngiltere’de 'kahveli bomba' paniği

Stevenage şehir merkezinde TK Maxx alışveriş merkezinin otoparkında bulunan şüpheli kahve kabı, bomba imha ekiplerinin bölgeye gelmesiyle kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Üzerinde mikroçipler ve kablolar olan kahve kabının fark edilmesinin ardından bölgedekiler kısa sürede tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine anında bomba imha ekipleri sevk eden Hertfordshire polisi, itfaiye görevlileriyle koordine hareket etti.

Üzerinde düzenek olan polistiren kahve kabı, halk arasında paniğe neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Olaydan iki hafta önce, Londra’nın Parsons Green tren istasyonunda el yapımı bir bombanın patlaması sonucu 30 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak 7 kişi tutuklanmış, bu kişilerden sadece 18 yaşındaki Ahmet Hasan ceza almıştı.

Yaşanan patlamanın ardından İngiliz polisi, yoğun güvenlik önlemlerini arttırmıştı.