Felaket yarın teğet geçecek!

'2012 TC4' adı verilen asteroid gezegenimizin 27 bin mil (43.45 bin kilometre) yakınından geçerek uzay boşluğundaki yoluna devam edecek. Uzmanlar, yapılan bir ev büyüklüğünde olan asteroidin yarın gezegenimizi teğet geçeceğini açıkladı. Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 2012 TC4'ün Dünya'ya yakınlığı oldukça tehlikeli olarak adlandırılıyor. Asteroid farklı bir rotaya sahip olsaydı ve bir kente çarpması halinde felaket kaçınılmaz olacaktı.



Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti. Çoğu bilim insanı, dinazorların bir asteorid tarafından yok edildiği görüşünde...