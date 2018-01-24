Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Fed'in yeni başkanı o isim olacak

Fed'in yeni başkanı o isim olacak

Hürriyet Haber
24.01.2018 - 10:29 | Son Güncelleme:

ABD Senatosu, Fed guvernörlerinden Jerome Powell'ın, görev süresi gelecek ay dolan Janet Yellen'in ardından başkan olmasını onayladı.

Powell'ın başkanlığa atanması Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da 13 aleyhte oya karşı 84 lehte oyla kabul edildi.

Powell'ın Senato oylamasında Fed'in son birkaç başkanına kıyasla çok daha fazla destek alması iki siyasi partiden de destek gördüğüne ve Fed'in 2007-2009 finansal krizi ile sonrasındaki ekonomik daralmaya karşı uyguladığı agresif politikaların siyasette yarattığı gerilimin azaldığı işaret ediyor.

Yellen'in 2013 yılındaki atamasında 56 lehte oya karşı 26 aleyhte oy kullanılırken, eski başkan Ben Bernanke'nin ikinci dönem atama onayında 70 lehte oya karşılık 30 aleyhte oy kullanılmıştı.

Etiketler: Jerome Powell , janet yellen
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri