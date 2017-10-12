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Fed'in istifa eden Başkan Yardımcısı'ndan müjde

Hürriyet Haber
12.10.2017 - 09:26 | Son Güncelleme:

Değerlemelerin temellerden koptuğunu savunan kötümser raporlara göz kapamaktan yorulan boğalara müjde, Fed'in istifa eden Başkan Yardımcısı'ndan...

Piyasalarda fiyat yükseldikçe finans dünyasında ise hangi kanaat önderine bakılırsa bakılsın neredeyse hepsi aynı şeyi söylüyor; riskler gitgide artıyor.

BusinessHT'nin haberine göre boğalar ise adeta bu haberlere göz kapamaktan yoruldu; almaya devam etmekten değil.

İyimser açıklama da bu hafta sonunda Fed'deki görevine veda edecek olan Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'dan geldi. Fischer, varlık fiyatlarında sürdürülemez bir balon olmadığını söyledi.

Fishcer, NPR'a yaptığı açıklamada, "Hisse senedi fiyatları düşük faiz ortamında yüksek faiz ortamına göre yükseliş eğiliminde olacaktır" dedi ve ekledi:

"Ancak varlık fiyatlarının enflasyonist bir balonda veya sürdürülemez bir noktada olduğunu düşünmüyoruz"

Etiketler: Fed , Stanley Fischer , NPR
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