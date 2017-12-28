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Fed'in 2 numarası için iki isimle görüşüldü

Hürriyet Haber
28.12.2017 - 10:36 | Son Güncelleme:

WSJ'ye konuşan kaynaklar, Fed başkan yardımcılığı için Beyaz Saray'ın arayışlarının devam ettiğini belirtti.

Beyaz Saray, konuya aşina olanlara göre, Fed'in başkan yardımcısı olarak görev yapmak üzere George W. Bush yönetiminde üst düzey görevlerde bulunan iki ekonomistle görüştü.

Kaynaklara göre bu isimlerden birisi Columbia Üniversitesi'nde ekonomi ve uluslararası ilişkiler profesörü ve aynı zamanda Pimco'nun yönetici direktörü Richard Clarida. Diğer isim Washington'da bir ekonomik danışmanlık firmasında görev yapan Lawrence Lindsey'dir.

Clarida, 2002-2003 yılları arasında Hazine Bölümünde ekonomi politikası sekreter yardımcısı olarak görev yaptı. 2001 yılından 2002 yılına kadar Bush'un baş ekonomi danışmanı olan Lindsey ise, 1991-1997 yılları arasında Fed'in yönetim kurulunda guvernör olarak bulundu. 

Fedin 2 numarası için iki isimle görüşüldü

Trump yönetimi, Pimco'nun eski genel müdürü ve Uluslararası Para Fonu eski direktörü Mohamed El-Erian'ı da düşünüyor.

Başka adayların olup olmadığı veya nihai bir adaya görevin verilebileceği de henüz belli değil. Merkez bankasının 2 numaralı görevlisini seçme süreci, Başkan Donald Trump'ın Fed'in başına Jerome Powell'ı aday gösterdikten sonra geçen ay ciddiyetle başladı.

Powell, 2012 yılından beri Fed'in yönetim kurulunda görev yapıyor ancak yaklaşık dört yıldır merkez bankasına liderlik eden ilk ekonomist değil. Yatırımcılar, Powell ve Trump'ın diğer adaylarının, Yellen'in faiz oranlarını çok düşük seviyelerden yavaşça yükseltme politikasına ne kadar heveslendikleri konusunu merakla izliyor. 

Etiketler: Fed başkan , Fed faiz
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