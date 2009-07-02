HatÄ±rlarsanÄ±z, TÃ¼rkiye KupasÄ± finalinde 2 kulÃ¼p Ä°stanbul â€™da oynamak istemiÅŸ, Federasyon da reddetmiÅŸti. Åžimdi verilen karar bana yanaktan makas alma hareketi gibi geldi. Zira amacÄ± gurbetÃ§i taraftarlar ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸmek olan SÃ¼per KupanÄ±n Ä°stanbul â€™da olmasÄ±ndan baÅŸka sonuÃ§ Ã§Ä±kartamÄ±yorum.

Ancak atladÄ±klarÄ± bir konu var; Fatih Kaya yazÄ±yor

24 Temmuz â€“ 2 AÄŸustos gÃ¼nleri arasÄ± BeÅŸiktaÅŸ Peace Cupâ€™ta (BarÄ±ÅŸ KupasÄ±) mÃ¼cadele edecek. Ã–zel bir turnuva olmasÄ±na raÄŸmen adÄ± Ã¼zerinde BarÄ±ÅŸâ€™Ä± sembolize eden bir turnuva! AyrÄ±ca 2 Milyon Dolar Ã¶dÃ¼llÃ¼.

Davet edilen takÄ±mlar; BeÅŸiktaÅŸ , Real Madrid, Sevilla, Juventus, Porto, Lyon, Malaga, Aston Villa, Seongnam (GÃ¼ney Kore), Liga de Quito(Kolombiya), Al-Ittihad (Suudi Arabistan), Atlante (Meksika).



Final mÃ¼cadelesi de SÃ¼per Kupa finali gibi 2 AÄŸustosâ€™ta...

Peki, BeÅŸiktaÅŸ BarÄ±ÅŸ KupasÄ±nda final oynarsa ne olacak?

2003 senesinden bu yana dÃ¼zenlenen turnuvanÄ±n tarihleri daha Ã¶nceden belirlenmiÅŸti.

TFF yetkililerinin turnuvadan ya haberi yok ya da nasÄ±l olsa BeÅŸiktaÅŸ finale Ã§Ä±kamaz mantÄ±ÄŸÄ±yla SÃ¼per Kupa finalini 2 AÄŸustosâ€™a aldÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ finale Ã§Ä±karsa aynÄ± gÃ¼n aynÄ± saatte 2 farklÄ± 11 ile mÃ¼cadele edecek. Bir tarafta FenerbahÃ§e ile SÃ¼per Kupa Finali, diÄŸer tarafta prestiji yÃ¼ksek BarÄ±ÅŸ KupasÄ±â€¦

Futbol Federasyonumuz uyumaya devam etsin.





TÃ¼rkiye Rezerve Ligi



Alternatif bir lig kurmak senelerdir TÃ¼rk futbolunun gÃ¼ndemindeâ€¦ Bunu da isteyen SÃ¼per Lig kulÃ¼pleriâ€¦ Gider aÃ§Ä±sÄ±ndan biraz soÄŸuk dursalarda yine de birÃ§ok avantajÄ± olduÄŸunun farkÄ±ndalar.

Hem futbolcu denemek hem de genÃ§ futbolcular ile kadroya giremeyen futbolcularÄ± bir rekabet ortamÄ±nda formda tutmak, yetiÅŸtirmek. AkÄ±llÄ±ca...Â Â

Zaten akÄ±llÄ±ca bir hareket olmasa Ä°ngilizler bu iÅŸi 10 senedir yapmazlardÄ±.

Ufak adÄ±mlarla olsa da TÃ¼rk Futboluda bu yola girmiÅŸ durumda.

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu bu gÃ¼nlerde PAF (ProfesyonelliÄŸe Aday Futbolcular) Ligindeki yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± 23â€™e Ã§Ä±kartmak iÃ§in kulÃ¼plerle fikir alÄ±ÅŸveriÅŸindeâ€¦ BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bu yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± yÃ¼kselecekâ€¦

Rezerve Ligâ€™in mikro versiyonuâ€¦

AslÄ±nda konuyu incelersek; PAF Ligi gerÃ§ek anlamda faydalÄ± deÄŸil. Bu hareket doÄŸrudur



GenÃ§ futbolcular, patlama yapabilecekleri 17-18-19 gibi yaÅŸlarÄ± verimsiz geÃ§iriyorlarâ€¦ A TakÄ±m kadrosunda deÄŸerlendirilmedikÃ§e kaybolup gidiyorlar. PAF TakÄ±m bu kaybolmaya yÄ±llardÄ±r engel olamadÄ±.

SÃ¼per GenÃ§, B GenÃ§ gibi kategorilerde oyuncular yeteri kadar Alt yapÄ± eÄŸitimi gÃ¶rÃ¼yor. Ã–nemli olan deneyim. Teknik ve fizik gÃ¼Ã§lerinin patlama yaptÄ±ÄŸÄ± yaÅŸlarda deneyimsiz bir ortamda kÃ¶reltiliyorlar. BirÃ§ok kulÃ¼p PAF takÄ±mdan A takÄ±ma oyuncu Ã§Ä±kartmÄ±yor ya da Ã§Ä±kartamÄ±yor. StatÃ¼ gereÄŸi kadroda yer verilenler hariÃ§...

Oyuncu ne kadar yetenekli olursa olsun mutlaka ÅŸans verilmeden Ã¶nce kiralanÄ±yor. Arda, Serdar Ã–zkan, Ä°brahim KaÅŸ, Batuhan, AydÄ±n YÄ±lmaz, Volkan Babacanâ€¦ Daha birÃ§ok isim...



<Ä±> Bir sezon Ã¶nce Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ±, BeÅŸiktaÅŸ â€™Ä±n kapÄ±sÄ±na getiriliyor. Ancak deneyimsiz olduÄŸu iÃ§in Ä°smail geri gÃ¶nderiliyor... Rezerve Lig olsaydÄ± ve Ä°smail denenseydi BeÅŸiktaÅŸ ÅŸimdi kasasÄ±ndan Ã§Ä±kan 6,5 Milyon Euro ve Serdar KurtuluÅŸâ€™tan olmayacaktÄ±.



AslÄ±nda kulÃ¼pleri Ã§aresiz bÄ±rakan konu da buâ€¦

KulÃ¼pler Ã§uvalla para harcayÄ±p kadroya giremeyen futbolcularÄ±nÄ±n performansÄ±nÄ± hazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶remiyor.

DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n geÃ§en sezon Serkan KurtuluÅŸ, AydÄ±n YÄ±lmaz, AydÄ±n Karabulut, Erkan Zengin, Serdar KurtuluÅŸ, GÃ¶khan Emreciksin, Can Arat, BarÄ±ÅŸ MemiÅŸ kaÃ§ maÃ§ oynadÄ±? GÃ¶khan Emreciksin, Can Arat, AydÄ±n Karabulut ve Serdar KurtuluÅŸ yeteri kadar forma ÅŸansÄ± bulamadÄ± ve gÃ¶nderildiler. Teknik DirektÃ¶rler, antrenmanlardaki performansa gÃ¶re kadro kuruyoruz deseler de durum aslÄ±nda o ÅŸekilde deÄŸil. GÃ¼venip oynatamÄ±yorlar.

Oynatsalar da futbolcunun ilk hatasÄ±nda baltayÄ± indiriyorlar.

Rezerve Lig olsa ve bu futbolcular karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya oynasalar, geliÅŸim aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok iyi olur.

BeÅŸiktaÅŸ , FenerbahÃ§e , Galatasaray , Trabzonspor Rezerve Lig maÃ§larÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n;

Kadroya giremeyen ve yetenekli genÃ§ler ile harmanlanmÄ±ÅŸ iki takÄ±mâ€¦ GenÃ§ler iÃ§in bÃ¼yÃ¼k deneyim, hocalarÄ±na ve aÄŸabeylerine kendilerini gÃ¶sterme ÅŸansÄ±â€¦ Kadroya giremeyen futbolcular iÃ§in de yeniden forma yakalama fÄ±rsatÄ±... Hem de PAFâ€™tan daha bÃ¼yÃ¼k bir rekabetâ€¦

ArtÄ± diÄŸer takÄ±mlarla oynanan maÃ§larda Ã§ok Ã¶nemliâ€¦ Sadece derbi rekabeti deÄŸil.

Sponsor ve yayÄ±n aÃ§Ä±sÄ±ndan da destek bulunabilirse. Neden olmasÄ±n?

Tek sÄ±kÄ±ntÄ± maÃ§larÄ±n nerede oynanacaÄŸÄ±... Antreman tesislerinde olmayacaÄŸÄ± kesin...